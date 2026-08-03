Conocé tu horóscopo chino: las predicciones para la semana del 3 al 9 de agosto

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Crecimiento y evolución que le permitirán a la Rata enfocar su vida de un modo diferente. Esta semana la organización será esencial, debiendo estar atento a cada detalle. Llegarán oportunidades muy importantes que te ayudarán a despegar profesionalmente. Tu comprensión y rapidez serán los puntos fuertes para encontrar soluciones eficaces en el ámbito económico y laboral. Si necesitás formarte y actualizar tus conocimientos, no dudes en hacerlo ya que beneficiará tu carrera. Una actitud diferente, más consciente y enfocada, dará lugar a un período de reconocimiento sincero y profundo de tu propia naturaleza.

Tendencia : buen momento para reiniciar un diálogo amoroso.

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Luego de una etapa de esfuerzo y dedicación al trabajo recibirás la recompensa merecida, tanto en cuanto a lo económico como en las posibilidades de progreso. Tendrás un rápido avance hacia las metas que te hayas propuesto y es posible que una situación demorada comience a destrabarse y pronto vea la luz. El Búfalo es un signo que demanda afecto, tanto a la hora de formar pareja como en cada uno de sus vínculos. Si bien es tranquilo, aunque su apariencia represente cierta dureza, cuando se enamora se compromete y es celoso. En esta etapa el amor será un espejo que muchas veces no querrás ver pero que también te atraerá.

Tendencia : realizar actividades que te relajen y brinden placer.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Al Tigre le desagrada la monotonía y la excesiva tranquilidad. En esta etapa conseguirás terminar tareas con anticipación y tendrás oportunidad de tomarte un tiempo para atender asuntos personales. Los encuentros con amigos y la vida social, tan importante para este felino, pasarán a primer plano y será buen momento para compartir y disfrutar. Así como para chequeos médicos, tratamientos, dietas o actividades que te hagan sentir más vital. No es buen momento para asumir riesgos ni grandes cambios en cuanto al trabajo y la economía. Excelente para proyectos en pareja y, para los Tigre más solitarios, encontrar un nuevo amor.

Tendencia : convertir la experiencia en madurez y sabiduría.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Esta semana tendrás la posibilidad de culminar algunas reestructuraciones profesionales. Ciertos detalles acabarán de acoplarse y podrás tener más clara tu posición. Ideal para poner toda la energía en la búsqueda de orden en el trabajo, papeles y cuentas. A tu inteligencia y percepción especial, se le agregará la facilidad y suerte para ganar dinero. El entusiasmo vital del Gato se manifiesta también en su forma de amar. En esta etapa se intensifica el deseo y la sensualidad. Buen momento para disfrutar de los placeres de la vida, de manera intensa y con ese toque de distinción que distingue al Gato.

Tendencia : erotismo por las nubes.

Qué le depara a cada signo del horóscopo chino esta semana Gémini

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Habrá mucha energía puesta en tus actividades, pero deberás evitar las situaciones confusas, y tener cuidado con la competencia. Si bien la acción será constructiva, también pueden surgir incomodidades en las relaciones laborales. Lograrás un cambio positivo actuando con diplomacia, pero con firmeza. El Dragón cuando se involucra en un tema, da todo lo que tiene para que salga bien, su temperamento luchador lo ayuda a conseguir lo que se proponga. Las energías del momento prometen mejoras y un nuevo punto de partida en cuanto a los romances, los hijos y todo lo relacionado con la creatividad.

Tendencia : cuidado con los raptos de consumismo que desequilibren tu economía.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

La buena energía que recibirás esta semana te impulsa a tomar la iniciativa, a vislumbrar y definir objetivos y ponerte en marcha para concretarlos. Si utilizás tu poderosa intuición de manera positiva, podrás modelar tu destino a la medida de tus deseos y posibilidades. Se trata de una etapa de recuperación interior, curación y superación en la que cada Serpiente logrará encontrar su propio camino. Buenas novedades en cuanto al hogar y la familia; unión y celebraciones. Las energías del momento aportarán un rumbo concreto y objetivo a los muchos intereses de la Serpiente. En el amor, los opuestos se atraen.

Tendencia : descubrir nuevos caminos hacia la creatividad.

Él horóscopo chino para esta semana

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Esta semana el Caballo deberá repartir sabiamente tiempo y energía para evitar complicaciones. Inquieto y libre por naturaleza, el Caballo contará con mucha energía como para alcanzar un objetivo que persigue desde hace tiempo. Superarás obstáculos personales y lograrás romper el círculo vicioso que te mantenía atrapado. Es momento de dar un salto ya que todo llegará con más facilidad y menos esfuerzo y será ideal para reflexionar sobre decisiones importantes que repercutirán en tu futuro. Las energías del momento anuncian un tiempo positivo para realizar cualquier tratamiento, mejorar la imagen y triunfar en el amor.

Tendencia : algo se va y algo nuevo llega.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Se activan las capacidades de la Cabra y su sexto sentido la llevará por nuevos y provechosos caminos. Un viejo sueño podrá acercarse a su concreción y muchos podrán vivir un tiempo trascendente e innovador. Contarás con una gran protección y con el poder de desarrollar y manifestar las cualidades más positivas de tu signo. Progresarás en tu trabajo, mejorarán las finanzas y habrá novedades dentro del hogar. Una novedosa dinámica que llevará a aclarar cuestiones pendientes y a establecer nuevas pautas de convivencia. Embellecerás tu persona por dentro y por fuera y vivirás un excelente momento en cuanto al amor.

Tendencia : dejar de estar a la defensiva te permitirá disfrutar más de los logros y los afectos.

Uno por uno, esto dicen los astros para cada signo del horóscopo oriental Shutterstock

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Inquieto y gracioso, el Mono comenzará una semana de mucha acción. Puede ser especial tanto en cuestiones laborales, como en lo personal. Se moviliza tu vida y se pondrá a prueba tus cualidades, como la inteligencia, sentido positivo y capacidad innovadora. El período te beneficia porque es el momento de sobresalir a través de tus habilidades y siendo consciente de tu propia fuerza. Será necesario poner la pasión que te caracteriza y olvidar querer tener el control sobre todo. Todas las energías estarán a favor procurándole a tu corazón tranquilidad y una buena dosis de adrenalina, que es lo que te gusta.

Tendencia : alimentar pensamientos positivos, de prosperidad y abundancia.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Establecerás prioridades y formalizarás un nuevo punto de partida. Se incrementa la practicidad y buena predisposición del Gallo para enfrentar exitosamente las tareas. Gracias a la excelente influencia del momento, cada Gallo podrá ver cómo llegan las mejoras que estaba esperando. Sentirás una sensación de mayor seguridad, de confianza en vos mismo y, aunque es probable que te veas sometido a algún que otro vaivén emocional, podrás superarlo sin grandes problemas. Para el Gallo su “gallinero” es todo. En esta etapa habrá muchas novedades entorno al hogar, los asuntos inmobiliarios y la vivienda.

Tendencia : mundo afectivo rico y lleno de matices.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Esta semana el Perro tendrá la posibilidad de descubrir nuevas alianzas, formas de crecer con los demás o aprender cosas en común. El Perro ama compartir, todos saben que pueden confiar en él, su sentido de la justicia lo impulsa a hacer lo correcto en cada momento. Éste período también será ideal para ponerte al día y completar temas interrumpidos que te pesan. En el plano económico el panorama se presenta propicio para cosechar buenos frutos. Se trata de una etapa en la que podrás resolver ciertos problemas y empezar de nuevo. Fortalecerás el carácter y las relaciones románticas estarán cobijadas por una buena energía.

Tendencia : enfocarte, de a una cosa por vez.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

El Chancho está continuamente en la búsqueda de comodidad y tranquilidad que lo lleva a construir bases sólidas en cuanto al trabajo y vida personal. Algunos asuntos relacionados con el patrimonio, requerirán cuidado y atención. Deberás estar atento a cualquier contrato o propuesta que parezca atractiva a primera vista, pero que puede incluir cláusulas que te dejen en desventaja. El alto sentido de percepción que posee tu signo Chancho estará agudizado, y actuarás con prudencia cuando intuyas que algo no anda bien. Todo lo referido a cursos, capacitación o perfeccionamiento será beneficioso para tu desempeño.

Tendencia : posibilidad de vivir una nueva aventura amorosa.