Horóscopo de Acuario jueves 13 de agosto: bajá tus expectativas
Para los nacidos bajo el signo de Acuario, "soltá la ambición desmedida" con estas recomendaciones astrológicas para potenciar tu seguridad y equilibrio diario
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En este jueves 13 de agosto, los astros te invitan a los acuarianos a realizar un balance necesario. Según las predicciones y recomendaciones astrológicas de tu horóscopo, es el momento ideal para abandonar esa ambición que solo te genera ansiedad y empezar a confiar en tu propio valor. En cuanto al amor, evitá caer en la tentación de revivir historias pasadas que solo te trajeron dolor; priorizá tu paz mental. Respecto a tu riqueza y vida profesional, este día es propicio para dejar de lado las contradicciones y enfocarte en una estrategia clara, lo que atraerá mejores energías para tus finanzas. Finalmente, en lo que respecta a tu bienestar, recordá que si las cosas no fluyen como esperabas, no es mala suerte, sino una oportunidad para disfrutar de un día tranquilo y renovador dentro de tu hogar, conectando con el zodiaco desde una perspectiva más relajada.
Cuando entienda que si abandona su ambición desmedida, en poco tiempo podrá empezar a tener mayor confianza en usted mismo ya que saldrá todo como esperaba.
Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero
Qué le espera a Acuario el jueves 13 de agosto
- Amor: No se deje tentar por la atracción de un viejo amor, ya que podría correr el riego de repetir la historia y volverá a sufrir su corazón. Piense bien.
- Riqueza: Jornada para dejar al margen sus contradicciones y utilizar una buena estrategia laboral. Contará con muy buenas energías y esto repercutirá en su suerte.
- Bienestar: Por más que las cosas no salga como esperaba, no piense que la mala suerte lo acompaña. Disfrute de un día tranquilo dentro o fuera de su hogar.
Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer
Procure no negarse al triunfo, ya que podrían retrasarse o no fluir las cosas como esperaba y se había propuesto desde un principio. Déjese fluir.
- Amor: Intente formar algunas relaciones equilibradas y así podrá vencer cualquier dificultad en el amor. Un encuentro intimo, le hará relevar sensaciones nuevas.
- Riqueza: Evite dejar en manos de sus familiares las finanzas. La Luna en oposición, podría afectar negativamente su economía. Administre usted solo las cuentas.
- Bienestar: Sepa que alejarse un día de las obligaciones, será la decisión más adecuada para relajarse de las tensiones acumuladas que adquirió días atrás.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |