Horóscopo de Acuario jueves 13 de agosto: bajá tus expectativas

En este jueves 13 de agosto, los astros te invitan a los acuarianos a realizar un balance necesario. Según las predicciones y recomendaciones astrológicas de tu horóscopo, es el momento ideal para abandonar esa ambición que solo te genera ansiedad y empezar a confiar en tu propio valor. En cuanto al amor, evitá caer en la tentación de revivir historias pasadas que solo te trajeron dolor; priorizá tu paz mental. Respecto a tu riqueza y vida profesional, este día es propicio para dejar de lado las contradicciones y enfocarte en una estrategia clara, lo que atraerá mejores energías para tus finanzas. Finalmente, en lo que respecta a tu bienestar, recordá que si las cosas no fluyen como esperabas, no es mala suerte, sino una oportunidad para disfrutar de un día tranquilo y renovador dentro de tu hogar, conectando con el zodiaco desde una perspectiva más relajada.

Cuando entienda que si abandona su ambición desmedida, en poco tiempo podrá empezar a tener mayor confianza en usted mismo ya que saldrá todo como esperaba.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el jueves 13 de agosto

Amor: No se deje tentar por la atracción de un viejo amor, ya que podría correr el riego de repetir la historia y volverá a sufrir su corazón. Piense bien.

Riqueza: Jornada para dejar al margen sus contradicciones y utilizar una buena estrategia laboral. Contará con muy buenas energías y esto repercutirá en su suerte.

Bienestar: Por más que las cosas no salga como esperaba, no piense que la mala suerte lo acompaña. Disfrute de un día tranquilo dentro o fuera de su hogar.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Procure no negarse al triunfo, ya que podrían retrasarse o no fluir las cosas como esperaba y se había propuesto desde un principio. Déjese fluir.

Amor: Intente formar algunas relaciones equilibradas y así podrá vencer cualquier dificultad en el amor. Un encuentro intimo, le hará relevar sensaciones nuevas.

Riqueza: Evite dejar en manos de sus familiares las finanzas. La Luna en oposición, podría afectar negativamente su economía. Administre usted solo las cuentas.

Bienestar: Sepa que alejarse un día de las obligaciones, será la decisión más adecuada para relajarse de las tensiones acumuladas que adquirió días atrás.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |