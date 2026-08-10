Horóscopo de Acuario lunes 10 de agosto: tomá el control personal

En este lunes 10 de agosto, las predicciones sugieren que tu seguridad personal será el eje fundamental para atravesar el día con éxito. Las recomendaciones astrológicas para los acuarianos indican que, ante situaciones de incertidumbre en el amor y posibles demoras imprevistas en el dinero, lo más importante es mantener la calma y evitar exponer tu intimidad innecesariamente. Según tu horóscopo, es el momento ideal para sanar heridas afectivas con mucha madurez y prestar especial atención a las señales que emite tu cuerpo, buscando un equilibrio real entre tu salud y tu bienestar general dentro del zodiaco.

Deje de exponer tanto su vida privada a los demás, ya que las decisiones deberá tomarla usted mismo. Hoy su inseguridad le afectará en todos los planos.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el lunes 10 de agosto

Amor: Jornada propicia para pedir perdón a su alma gemela. Entienda que su frialdad y su orgulloso le hacen daño a la pareja. Procure cambiar de actitud.

Riqueza: En este día, recibirá una noticia alarmante en relación a un dinero que debía cobrar y que no lo tendrá. Sea paciente, su amigo solo se demorará unos días.

Bienestar: Oiga las señales que le da el cuerpo, empiece a cuidar la salud. Relaje su nerviosismo, riéndose más y agradeciendo lo que la vida le ha dado.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Relájese, ya que no habrá ningún obstáculo que pueda detenerlo en este día. La aguda intuición se combinará con su habilidad como estratega y conseguirá lo que desee.

Amor: Si continua con las peleas y desacuerdos maritales, no permita que otras personas influyan en las decisiones que solo deben ser suyas y de su pareja.

Riqueza: Anímese y plantee hoy mismo a su jefe cuales son sus pretensiones laborales. Aproveche, ya que cuenta con un reconocimiento positivo a nivel jerárquico.

Bienestar: Suelte las tensiones del pasado, ya que solo sirven para preocuparlo y ponerlo melancólico. Intente buscar el equilibrio justo para poder prosperar en la vida.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |