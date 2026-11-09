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LA NACION

Horóscopo de Acuario lunes 9 de noviembre: paciencia y decisiones

Los nacidos bajo el signo de Acuario transitan un momento de definiciones clave; "aprendé a soltar la ansiedad y reevaluá tus vínculos"

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Acuario lunes 9 de noviembre: paciencia y decisiones
Horóscopo de Acuario lunes 9 de noviembre: paciencia y decisiones

En este lunes 9 de noviembre, las predicciones sugieren que los acuarianos deben enfocarse en la templanza. Si bien la lentitud de los procesos actuales puede generarte frustración, la clave para alcanzar el éxito en tu dinero y trabajo es la paciencia; no permitas que la desesperación te debilite. En el terreno del amor, es un momento ideal para analizar si tu relación actual se alinea con lo que realmente deseas, buscando siempre la reconciliación o la claridad necesaria. Siguiendo nuestras recomendaciones astrológicas, te sugerimos priorizar tu bienestar trabajando en tu sensibilidad y adoptando una postura más relajada frente a los desafíos cotidianos, integrando esta energía a tu horóscopo personal del zodiaco.

Evite debilitarse, ya que todo va a salir como tenia planeado. Aunque la lentitud a usted lo exaspere, sepa que tendrá que ser paciente para alcanzar el éxito.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el lunes 9 de noviembre

  • Amor: Procure reconciliarse con su alma gemela si es necesario. Piense bien que es lo que quiere y luego vea si le es conveniente terminar esa relación de tantos años.
  • Riqueza: Evalúe si esta en condiciones de cumplir a termino con lo que le exigen a diario en su trabajo, así podrá alcanzar el éxito económico rápido.
  • Bienestar: Aprenda a desarrollar su sensibilidad. Opte por una actitud más segura y relajada frente a las situaciones que tiene que enfrentar día a día en su vida.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Intente pensar en usted. Destínese tiempo para poder terminar esa carrera que hace tiempo comenzó y por diversas situaciones no puedo finalizarla.

  • Amor: Si su familia lo demanda, trate de tenderle su mano y colabore con ellos que lo necesitan. No se haga el distraído, no mire hacia otro lado.
  • Riqueza: Trate de ser más conservador cuando tenga que tomar una determinaciones sus finanzas. Dé pasos seguros en vez, de tomar decisiones impulsivas.
  • Bienestar: Podrá sentirse despreciado por sus amigos, ya que usted nota que no lo toman en consideración como se merece. Trate de charlar con ellos y todo mejorará.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

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