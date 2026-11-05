Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 6 de noviembre?

El Sol (fuente de energía del Zodíaco) continúa su recorrido por Escorpio y esta temporada trae una vibración apasionada que nos propone conectar con lo que deseamos conquistar. En ese sentido, la Luna nueva en Escorpio del próximo lunes da inicio a un ciclo de seis meses en esa zona de nuestra carta y nos invita a proyectar con ambición y determinación aquello que queremos alcanzar. Esto se potencia por la conjunción entre Marte (planeta de la acción) y Júpiter (planeta de la expansión) en Leo que intensifica nuestra confianza y valentía para luchar por lo que buscamos.

Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los fijos (Tauro, Leo, Escorpio y Acuario). Si querés saber cómo impactan estos tránsitos, es importante conocer tu ascendente para ver qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

Del 22 de junio al 22 de julio es temporada de Cáncer Shutterstock

Ascendente en Aries

Marte (tu regente) continúa su recorrido por Leo y este fin de semana se une con Júpiter (planeta de la expansión) en ese signo. En términos psicológicos, esta interacción es un subidón: una dosis extra de ímpetu y confianza para avanzar. Por otra parte, la Luna nueva en Escorpio inicia el lunes un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la intimidad.

Tip: momento para ir a fondo.

Ascendente en Tauro

Información importante: la temporada de Escorpio, tu eje complementario, continúa avanzando y mantiene muy activa la zona de tu carta asociada a la pareja con energía de fusión y conexión íntima. En sintonía, la Luna nueva en Escorpio del lunes da inicio a un ciclo de seis meses en ese ámbito y puede ser una oportunidad para abrir una nueva etapa en tu vínculo.

Tip: no todas las relaciones son iguales.

Ascendente en Géminis

Mercurio (tu regente) continúa su marcha retrógrada en Escorpio, en la zona de tu carta natal asociada a la rutina y la salud. Allí también será la Luna nueva en este signo que da inicio a un ciclo de seis meses orientado al cuidado de tu cuerpo, tus hábitos y el modo en que administrás tu tiempo.

Tip: buen momento para encarar un proceso terapéutico.

Ascendente en Cáncer

La Luna (regente del ascendente en Cáncer) se prepara para adquirir carácter de nueva en Escorpio este lunes. Para vos, es el comienzo de un ciclo en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Suena grandilocuente, pero no por eso es menos verdadero: se trata de un proceso de seis meses en donde irás encontrándote con el poder y los límites de tu sensibilidad.

Tip: ¿qué te hace sentir alivio?

Qué dicen los astros

Ascendente en Leo

Información importante: Marte (planeta de la acción) y Júpiter (planeta de la expansión) se unen en tu signo. Esta configuración se siente como un gran voltaje de energía, de asertividad y dirección. Gran momento para iniciar un nuevo proyecto. Por otro lado, la Luna nueva en Escorpio del lunes inicia un ciclo de seis meses en la zona de tu carta asociada a la familia y el hogar. Es una oportunidad para proyectar planes familiares a largo plazo.

Tip: a veces no se puede negociar.

Ascendente en Virgo

Mercurio (tu regente) continúa su marcha retrógrada por Escorpio y te propone revisar qué temas ocupan mayor espacio mental. A su vez, la Luna nueva en este signo del lunes da inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la comunicación y puede abrir una nueva manera de procesar lo que te pasa.

Tip: algunas preguntas pueden quedar sin responder.

Ascendente en Libra

Venus (tu regente) continúa su marcha retrógrada en tu signo y te invita a precisar qué necesitás para sentirte en eje, sin ceder de más. Por otro lado, la Luna nueva en Escorpio del lunes da inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a los valores.

Tip: enfocate en lo que es importante para vos.

A cada signo le depara algo distinto Shutterstock

Ascendente en Escorpio

Tu temporada continúa avanzando y este fin de semana la Luna se prepara para adquirir carácter de nueva en tu signo, dando inicio a un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a los comienzos. En términos energéticos, es una oportunidad para encarar un proyecto con compromiso y pasión.

Tip: los inicios son ciegos.

Ascendente en Sagitario

Información importante para vos: Júpiter (tu regente) continúa su recorrido por Leo en la zona de tu carta natal asociada a la vocación y allí conecta con Marte (planeta de la acción). Esta configuración trae un alto voltaje de confianza y dirección que vale la pena aprovechar, sobre todo, si estás por empezar o lanzar un proyecto. Por último, la Luna nueva en Escorpio del lunes da inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a los finales.

Tip: no confundas entusiasmo con apuro.

Ascendente en Capricornio

Mientras que Saturno (tu regente) continúa su marcha retrógrada por Aries y pone a prueba tu talento resolutivo a la hora de gestionar temas familiares y domésticos, la Luna nueva en Escorpio del lunes da inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada al futuro.

Tip: la previsión también necesita flexibilidad.

Ascendente en Acuario

Este fin de semana se activa la zona de tu carta natal asociada a la pareja por los recorridos de Marte (planeta de la acción) y Júpiter (planeta de la expansión) en Leo, tu eje complementario. Puede ser una buena oportunidad para reconectar con la seducción y el erotismo. Por otro lado, la Luna nueva en Escorpio del lunes da inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada al desarrollo profesional. Es buen momento para diseñar estrategias para cumplir con esos resultados que llevan mucho tiempo de previsión.

Tip: la diversión es combustible del amor.

Ascendente en Piscis

Mientras que Neptuno (regente del ascendente en Piscis) continúa su marcha retrógrada por Aries y te propone conectar con tu deseo en un plano sutil e intangible, la Luna nueva en Escorpio del lunes da inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la vocación y el sentido vital. Por eso, es buen momento para dimensionar tus talentos en materia sensible y usarlos a tu favor.