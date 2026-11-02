Conocé tu horóscopo chino: las predicciones para la primera semana de noviembre

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

La importancia de las cosas concretas se hará evidente y podrás tomar buenas decisiones que te permitan alcanzar una mejor posición. Esta semana, la Rata necesitará más que nunca sentir estabilidad y seguridad. Estarás pendiente de cualquier oportunidad laboral que se presente y es momento ideal para encontrar la forma de progresar en tu ocupación o carrera. Tendrás la oportunidad de reflexionar y hacer una especie de balance respecto a tu vida en general y tus relaciones más estrechas. Habrá un cambio positivo en tu vida afectiva, desecharás viejas actitudes y sentirás que te relacionás mucho mejor.

Tendencia : pasar tiempo con amigos; compartir risas y alegrías.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Una actitud optimista estimulará la capacidad natural del Búfalo de focalizar objetivos y disfrutar en el camino hacia su concreción. Tendrás facilidad para concentrarte y la paciencia necesaria para cumplir con todos tus compromisos. Estás iniciando una etapa de mayor armonía y fluidez, especialmente en cuanto a la comunicación. Aprovechá el momento para renovar actividades, animarte a realizar aquello que te apasiona o desarrollar nuevas ideas. Aparecerán oportunidades para enfocar tus energías de un modo diferente, más seguro y a la vez relajado. En el amor, procurá conectar con tus emociones y no debatir sobre lo que sentís.

Tendencia : abrazar los miedos para convertirlos en fortalezas.

El horóscopo chino de los 12 animales que componen la rueda zodiacal oriental iStock

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Buen momento para reestructurar o establecer nuevas metas a nivel laboral y hogareño. Te animarás a cambiar aquello que te resulta molesto pero deberás tener cuidado con la palabra, una actitud impulsiva podría generar roces o desavenencias en el entorno del Tigre, especialmente en lo laboral. Llegó la hora de poner en funcionamiento una idea que desde hace tiempo ronda en tu mente. Respecto de las finanzas, tendrás mucha claridad y control para tomar buenas decisiones en cuanto al dinero y las inversiones. En el amor, estarás más conciliador y no te cansarás de hacer grandes esfuerzos pacificadores.

Tendencia : conectar con la naturaleza y nutrirse de ella.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

La comunicación pasará por un momento especial en la vida del Gato; propicio para escribir, exponer ideas y efectuar tareas intelectuales. Se destraban papeles y los asuntos burocráticos comienzan a acelerarse. Etapa propicia para afirmar la confianza en tus propias aptitudes y capacidades. Sentirás una poderosa energía que dará como resultado buenas gestiones y un espíritu de organización e iniciativa pronunciado. Llegó el momento de tomar decisiones y poner punto final a aquello que ya haya cumplido su ciclo. Mejora el panorama afectivo: acuerdos en la pareja y, si estás sola o solo, las nuevas conquistas elevan la autoestima.

Tendencia : sincronía que facilita las cosas.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Semana con buenas novedades para el Dragón, que manifestará empuje y empatía a la hora de conectar con los demás. Serán favorecidos los contactos comerciales, las nuevas alianzas y promociones. Oportunidad de perfeccionar técnicas y métodos de trabajo, aprender idiomas o asociarte comercialmente. Desarrollarás tu agudo poder de mando, optimismo e imaginación por lo que te desenvolverás bien en todo lo relacionado a la creatividad. En el amor, habrá momentos intensos y posibles reconciliadores. El acercamiento a la familia y los momentos compartidos con quienes amás te alejarán de las tensiones y el estrés.

Tendencia : equilibrar sabiamente actividad y descanso.

El horóscopo chino de esta semana para el Gato Freepik

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Noticias alentadoras reactivarán proyectos o intereses que habías dejado de lado. El criterio práctico y perseverante propio de la Serpiente, facilitará la labor, pero deberás resistir tentaciones que puedan desorganizar tus planes. De este modo podrás vivir con mayor tranquilidad y dedicar tiempo a temas personales pendientes. Nuevas responsabilidades traen mejoras en el trabajo. Tu intuición te guiará al señalarte los mejores momentos para actuar o esperar. A la hora del amor, será conveniente dejar de lado las preocupaciones, ya que esto podría debilitar tu vida de relación.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

En esta etapa, el Caballo podrá descubrir y desarrollar nuevas facetas de su personalidad. Oportunidad de interactuar socialmente, probablemente te envuelvas en un trabajo en equipo, organizaciones sociales o desarrolles un interés por estos asuntos. Tus proyectos laborales comenzarán a cobrar forma y aumentará la percepción para elegir las mejores opciones. La vitalidad te acompañará y responderás eficazmente a las exigencias que debas enfrentar. Habrá buena química en las parejas logrando que las relaciones fluyan de manera armoniosa y placentera. Para los más solitarios, el fin de semana promete agradables sorpresas.

Tendencia : interesante reencuentro con viejas amistades.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Una aventura financiera que se inicia esta semana puede tener consecuencias muy positivas a largo plazo. Lo artístico y creativo atraerá notablemente a la Cabra, será buena ocasión para comenzar alguna actividad que permita el desarrollo de tus talentos. Las iniciativas y los nuevos proyectos serán bienvenidos, aunque deberán ser manejados con cautela. Momentos de celebración y festejo en familia y con afectos, ideal para despejarte y dejar de lado tu altísimo grado de exigencia. La buena influencia que recibirás convertirá esta semana en un período de grandes revelaciones en cuanto a las relaciones y el amor.

Tendencia : pasión y ternura en su punto justo.

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

El Mono iniciará un período de recuperación interior y superación. Ideal para renovar rutinas y actividades. Será una etapa en la que podrás mostrarte, expresar y deslumbrar con tus múltiples ideas y gran entusiasmo. Con impulso y dinamismo llegarás a ocupar un lugar destacado y abrirte camino hacia nuevas conquistas. La objetividad y practicidad serán herramientas necesarias ante cualquier negociación. Excelente para dedicar tiempo a cuestiones hogareñas postergadas y lograr acercamiento y buena conexión en la vida familiar. Las energías disponibles de esta semana activan el binomio: hijos y amor.

Tendencia : oportunidad de conseguir algo largamente deseado.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Esta semana, el Gallo podrá renovar sus fuerzas y abocarse a todo aquello que desea concretar. Si es necesario: anotar los objetivos, detalladamente y con precisión. Es importante definir metas en esta etapa, y escribirlas reconfirma tu compromiso de entrar en acción para concretarlas. Deberá imponerse el realismo y el pragmatismo, propios de tu signo, en todo asunto para poder avanzar. Obtendrás estabilidad pero será a fuerza de trabajo duro y tesón. Buen período para la mente y la comunicación aunque cuidado con las exageraciones y las posturas extremistas que podrían causarte problemas.

Tendencia : reflexionar antes de hablar o actuar.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Esta semana el Perro podrá vivir momentos en los que todo parecerá tensarse, sin embargo, la paciencia y el temple que caracterizan a tu signo, te permitirán sobrellevar esta etapa que puede ser lenta y con algunos escollos. Necesidad interna de realizar ciertos cambios para sentir mayor independencia y libertad. Desarrollarás tu inventiva e ingenio para renovar la rutina laboral y sortear obstáculos. Pero será necesario algo de improvisación, de romper con la inercia y la duda. La energía que actúa ahora en tu vida requiere confianza y adaptabilidad. En este período sobrevendrán cambios en la manera de pensar que influirán en tus relaciones.

Tendencia : cambiar la queja por gratitud.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Los planes que venís desarrollando avanzarán con cierta lentitud y si algún obstáculo surge en el camino, deberás mantener fría la cabeza y no tomar decisiones impulsivas que afecten los resultados que esperás. La vida del Chancho deberá desarrollarse de manera dinámica para que los aspectos tensos no generen energías que se estanquen. Será preciso confiar en que todo llegará en el momento adecuado. Forzar situaciones solo ocasionará incertidumbre. Te será posible dedicarle más tiempo a ciertas cuestiones del ámbito doméstico así como a asuntos personales postergados. Giro alentador a favor de los proyectos sentimentales.

Tendencia : posible escapada romántica.