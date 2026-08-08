Horóscopo de Acuario sábado 8 de agosto: afrontá tus miedos

Este sábado 8 de agosto, los acuarianos se encuentran ante un momento inmejorable para dejar atrás la incertidumbre y hacerle frente a aquello que les genera temor. Según las predicciones y recomendaciones astrológicas de nuestro horóscopo, este es un día para bajar las defensas y apostar a la autenticidad en el amor, donde las palabras sinceras fortalecerán cualquier vínculo. En el plano del dinero y el trabajo, la energía del zodiaco te pide que dejes de lado el individualismo para nutrirte del trabajo en equipo, lo cual te reportará grandes beneficios. Por último, no descuides tu bienestar físico: mantené tu rutina de entrenamiento y priorizá una salud equilibrada para sentirte pleno en cada área de tu vida.

Momento óptimo para hacerle frente a lo que más miedo le tiene, aunque se sienta indefenso. Esto le traerá a su vida muchos cambios positivos.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el sábado 8 de agosto

Amor: Haga lo posible para reflejar los sentimientos con palabras y demostraciones de afectos. Verá que en poco tiempo el vinculó amoroso mejorará.

Riqueza: Sepa que el momento para empezar a trabajar en grupos. Debería intentar a limitar su individualidad, y de esta manera obtendrá excelentes resultados.

Bienestar: Si pretende bajar esos kilitos demás, siga ejercitando como lo viene haciendo hasta ahora. Tenga en cuenta, que no debe olvidarse de alimentarse saludablemente.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Durante este día, ocúpese de sus asuntos y trate de resolverlos. No se empecine en involucrarse en situaciones complicadas que no le atribuyen personalmente.

Amor: Evite mezclar las preocupaciones laborales con su familia o pareja. Ya que podría producirse conflictos, de los cuales le será muy difícil solucionarlos.

Riqueza: Sepa que antes de invertir, debe analizar el estado de sus ingresos y reformular el manejo de los mismo. Piense muy bien que es lo que va a hacer.

Bienestar: Buen momento para emprender una obra de bien y ayudar a gente necesitada. Realice esa donación que hace tiempo tiene ganas y nunca se animo.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |