En este viernes 20 de noviembre, el zodiaco le presenta a Acuario una excelente oportunidad para desplegar todo su potencial mental y concretar esos proyectos que tenías en mente. De acuerdo a nuestras predicciones y recomendaciones astrológicas, es un momento clave para confiar en tu capacidad, aunque te sugerimos mantener una postura cautelosa respecto a tu dinero y posibles inversiones, ya que la impulsividad podría jugarte una mala pasada. En el plano del amor, es momento de que seas honesto con vos mismo y dejes de gastar energía en vínculos que no tienen futuro. Por último, priorizá tu bienestar físico: incorporá hábitos más saludables y evitá los excesos para mantener el equilibrio que tu cuerpo necesita en este día de horóscopo.

Prepárese, ya que su capacidad intelectual estará en alza. Sepa aprovecharla al máximo y así podrá dar rienda suelta a sus planes más audaces de su vida.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el viernes 20 de noviembre

Amor: Comprenda que no debe derrochar su seducción y magnetismo para reconquistar a esa persona que le gusta, entienda que no es la indicada para usted.

Riqueza: Si desea iniciar un negocio o invertir, deberá manejarse con sumo cuidado, ya que puede perder dinero. Intente ser prudente en todas las transacciones que haga.

Bienestar: Realice una dieta depurativa incorporando jugos naturales y frutas de estación. Trate de supervisar de cerca su alimentación y evite dejarse llevar por los excesos.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Será de suma importancia que empiece a moderar cada uno de sus impulsos y piense dos veces antes de tomar una determinación fundamental en su vida.

Amor: Procure no confundir amores con amoríos, entienda que es una persona madura. Sepa que será usted quien elija la opción y el resultado de lo quiere.

Riqueza: Después de tantas idas y vueltas al fin llegará a un acuerdo con su socio. Ambos conseguirán un buen equilibrio y lograrán el éxito en ese negocio.

Bienestar: Sepa que su cuerpo esta necesitando más movimiento que el habitual. Inscríbase hoy mismo en un club y comience a ejercitar. Escoja alguna actividad que le agrade.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |