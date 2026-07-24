Horóscopo de Acuario viernes 24 de julio: conectá con tus sentimientos

En este viernes 24 de julio, los astros indican que tu bienestar general depende de una conversación sincera con tu círculo más íntimo. Según las predicciones y recomendaciones astrológicas para Acuario, es fundamental que dejes de reprimir lo que sentís para evitar somatizar tensiones. En el terreno del amor, permitite fluir y profundizar tu entrega, mientras que en lo relativo al dinero y los proyectos, la clave del horóscopo de hoy es avanzar por cuenta propia antes de sumar socios. Recordá que este camino de autoconocimiento en el zodiaco te permitirá transitar esta etapa con mayor claridad.

Le será conveniente dedicarle más tiempo al dialogo con su familia y así podrá ver cuales son sus verdaderas necesidades para poder comprenderlas.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el viernes 24 de julio

Amor: Déjese llevar por lo que siente y así experimentará un acercamiento corporal más intenso con su pareja. Evite limitarse y entréguese por completo.

Riqueza: Comprenda que no es momento indicado para iniciar sociedades ni proyectos con otras personas. Empiece usted solo y con el tiempo busque un socio para que lo acompañe.

Bienestar: Deje de ocultar los sentimientos que esta teniendo hace días. Procure manifestarlos cuanto antes, caso contrario, le causará problemas psicosomáticos.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Sepa que los logros futuros dependerán de su actual creatividad. Proyéctese para resolver sobre la marcha todas las situaciones nuevas que puedan surgir.

Amor: No discuta por nada. Hágase tiempo para hablar profundamente con su alma gemela y así podrá llegar a tener un buen entendimiento en el amor.

Riqueza: Dentro del mercado laboral empiece a buscar nuevas oportunidades económicas y póngalas en práctica cuanto antes. Deje de dudar y anímese a hacerlo.

Bienestar: Lo mejor será que se tome con paciencia las responsabilidades y trate de descansar lo necesario, de lo contrario, no terminará la semana con buen animo.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |