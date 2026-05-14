Horóscopo de Aries de hoy: jueves 14 de mayo de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del jueves 14 de mayo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Aries
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Haga lo posible y abra la mente hacia nuevos horizontes que usted antes no conocía. Si lo intenta, podrá obtener como resultado experiencias muy positivas.
Fechas: 21 de Marzo al 20 de Abril
Qué le espera a Aries el jueves 14 de mayo
- Amor: Será una etapa maravillosa en el amor, no querrán separase ni un solo minuto de su pareja. Coméntele su idea de comprometerse e invítela a vivir a su casa.
- Riqueza: No permita que los asuntos amorosos lo distancien del cuidado de su economía. Trate de manejar bien los movimientos financieros sino terminará perdiendo dinero.
- Bienestar: Planee un viaje breve y recorra los lugares que siempre ha despertado su interés. Busque información sobre el destino y saque ya mismo los pasajes.
Qué decía el horóscopo de Aries en el día de ayer
Cuando deba dar una opinión de alguna persona, trate de censurar menos y no juzgar a los demás sin conocerlos. Abandone esa posición autoritaria que tiene.
- Amor: Por nada en el mundo, evite postergar ese encuentro romántico que ya tiene programado hace días. Disfrute un poco del amor y descomprímase de las responsabilidades.
- Riqueza: Sentirá la necesidad de cumplir con todas sus obligaciones de manera placentera en el ámbito laboral, ya que hace días su jefe le reclamo el incumplimiento de sus tareas.
- Bienestar: Ingiera en su alimentación diaria más productos naturales, hierbas y frutos secos. De esta forma, verá que su organismo funcionará mucho mejor.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |