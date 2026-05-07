Horóscopo de Aries de hoy: jueves 7 de mayo de 2026

Si esta con problemas, debe abandonar todas las ideas pesimistas. Recuerde que en otras oportunidades pudo superar obstáculos peores y saldrá beneficiado.

Fechas: 21 de Marzo al 20 de Abril

Qué le espera a Aries el jueves 7 de mayo

Amor: Disfrute de su tiempo de soledad para pensar e usted. Podrá descubrir lo que verdaderamente quiere en el amor sin sentir culpa por todos sus actos.

Riqueza: Siga adelante sin ningún temor con todos los proyectos que tiene en su cabeza, ya que le aparecerán propuestas que lo conducirán al éxito rotundo.

Bienestar: Evite somatizar con facilidad todos los acontecimientos desagradables que sufre durante todo del día. Sepa que de esta forma, no saldrá lastimado.

Qué decía el horóscopo de Aries en el día de ayer

Abandone la arrogancia y tome hoy mismo la iniciativa para aclarar algunas cuestiones que lo han hecho tomar distancia de un ser querido. Acérquese y charlen.

Amor: Será una jornada positiva para fortalecer las amistades que tiene olvidadas hace meses. No deje de comunicarse con sus seres queridos por mucho tiempo.

Riqueza: Aproveche si es que tiene la oportunidad, ya que obtendrá la suficiente originalidad para encaminar un nuevo emprendimiento solo o junto a su socio.

Bienestar: En este día, le será imprescindible alternar sus obligaciones con momentos de distensión, de lo contrario, podría discutir con alguien muy cercano.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |