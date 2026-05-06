Así le irá a cada signo del Zodíaco en el trabajo durante mayo 2026 en la Argentina

Mayo de 2026 presenta un clima laboral orientado a la consolidación, la revisión estratégica y los avances sostenidos. La temporada de Tauro favorece la toma de decisiones prácticas, organización financiera y construcción paciente de objetivos profesionales. Es un período centrado en la eficacia, la constancia y la capacidad de sostener esfuerzos con inteligencia.

La Luna llena en Escorpio del pasado 1° de mayo inauguró el mes y reveló tensiones ocultas dentro del trabajo, conflictos de poder o necesidades profundas de transformación profesional. Sin embargo, la entrada de Mercurio en Tauro el domingo 3 favoreció las negociaciones serias, la planificación y las conversaciones pacientes.

¿Cómo saber tu ascendente?

Uno de los tránsitos más importantes del mes se dará el miércoles 6: Plutón retrógrado, que impulsa a las personas a revisar sus objetivos y reflexionar acerca de la ambición y jerarquías. Por su parte, la Luna nueva en Tauro del 16 de mayo resulta ideal para iniciar proyectos sólidos, pedir mejoras salariales o establecer nuevas metas profesionales. Al día siguiente, Mercurio entra en Géminis, lo que agiliza la comunicación, el intercambio de ideas y los movimientos comerciales.

El 18 de mayo Marte ingresa en Tauro, un aspecto que aporta resistencia, disciplina y enfoque en resultados concretos. El mes concluye con la temporada de Géminis, que ayuda a ganar nuevas conexiones sociales, desarrollar cualidades comunicativas y actuar de manera estratégica.

A continuación, lo que depara a cada signo del Zodíaco durante el mes de mayo en el trabajo.

Aries

Los atraviesan un mayo que les sugiere actuar con estrategia y dejar a un lado su característico impulso. Mercurio en Tauro les solicita ordenar sus finanzas y revisar ingresos. Son semanas que piden paciencia y orden para sostener proyectos e ideas que parecen estancadas, pero que pronto podrían experimentar sorpresas favorables.

Tauro

En su temporada, los nacidos bajo este signo de Tierra protagonizan uno de los meses más productivos del año. Es una etapa ideal para tomar decisiones prácticas y llevar a cabo lo que planean desde hace tiempo, pedir ascensos o comenzar un emprendimiento personal.

Géminis

Mayo es un mes de muchas oportunidades para las personas de Géminis Freepik - Freepik

Los geminianos comienzan mayo preparando movimientos importantes. Mercurio en Tauro impulsa a planificar en silencio antes de mostrar cartas. Desde el 17, Mercurio entra en Géminis y acelera negociaciones, entrevistas y propuestas. El ingreso del Sol en el signo de los gemelos desde el 21 aumenta el protagonismo profesional. Finalmente, la Luna llena en Sagitario del 31 puede definir asociaciones laborales o contratos pendientes.

Cáncer

Cáncer es conocido por su sensibilidad y calidez. En mayo, sus nacidos podrían utilizar su carisma amigable y comprometido para su trabajo. Es hora de regular sus energías y brindar mayor atención a sus responsabilidades. Mercurio en Tauro favorece el trabajo en equipo y sus redes de apoyo.

Leo

El signo del león enfrenta un mes de nuevas exigencias y cierto cansancio. Puede que sienta que sus metas se encuentran lejos o que sus esfuerzos no alcanzan. Mayo le pide ser paciente y continuar con su ardua labor. Hacia finales de mes, el Sol en Géminis mejora sus contactos, lo que podría traer buenas noticias.

Virgo

Los regidos por este signo de Tierra encuentran en mayo un período propicio para avanzar. Se sentirán más enfocados y capaces de resolver problemas con rapidez y eficiencia. Si enfrentan problemas o imprevistos, Marte en Tauro les aporta la perseverancia que necesitan.

Libra

El signo de la balanza atraviesa un mes donde debe revisar acuerdos económicos y compromisos compartidos. La Luna llena en Escorpio provocó que ciertas incongruencias o errores salgan a la luz. Es momento de ordenar los recursos, saldar deudas y negociar las condiciones laborales.

Escorpio

Las personas de Escorpio tendrán que tomar decisiones en cuanto al trabajo este mes (Foto: Freepik)

Las personas de Escorpio comenzaron mayo con la Luna llena en su signo, lo que marcó un momento decisivo para redefinir su rumbo profesional. Puede que ciertos proyectos lleguen a su fin o comiencen una nueva etapa, pero dejarán algo atrás. Es hora de negociar su tiempo y pensar de qué manera pueden prosperar.

Sagitario

Los nacidos bajo este signo de Fuego viven un mes de trabajo constante que culmina con la Luna llena en Sagitario del 31 de mayo. Es una etapa de rutina exigente que les pide organizarse y administrar su tiempo con inteligencia. Si son intencionales con su uso de recursos y energía, podrán gozar de buenos resultados a futuro.

Capricornio

Capricornio es un signo beneficiado por la energía de Tauro en mayo, gracias a que comparten su elemento, la Tierra. Es hora de profundizar en su creatividad y pensar nuevas formas de trabajo. Es una temporada favorable para idear negocios nuevos o proyectos a futuro.

Acuario

Las personas de Acuario atraviesan un período de reorganización durante el mes de mayo. La Luna llena en Escorpio revela tensiones entre la vida profesional y su hogar, por lo cual es hora de reevaluar sus ambiciones y determinar qué merece su esfuerzo, tiempo y dedicación, además de qué cosas no les resultan productivas.

Piscis

El signo de los peces encuentra en mayo una etapa favorable para exponer sus capacidades y talentos. Mercurio en Tauro lo ayuda a adquirir mayor claridad mental y llevar a cabo negociaciones necesarias. Es un momento ideal para estudiar, adquirir nuevas herramientas o trabajar en sus puntos de mejora.