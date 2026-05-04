LA NACION

Horóscopo de Aries de hoy: lunes 4 de mayo de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del lunes 4 de mayo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Aries

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Aries de hoy: lunes 4 de mayo de 2026
Horóscopo de Aries de hoy: lunes 4 de mayo de 2026

Seria bueno que no se retire y siga adelante con todos los proyectos que tiene en su cabeza. No permita que sus curiosidades inoportunas lo detengan en su avance.

Fechas: 21 de Marzo al 20 de Abril

Qué le espera a Aries el lunes 4 de mayo

  • Amor: Aprenda que en toda relaciona amorosa, la sinceridad y la comprensión serán la base para mantener un excelente vínculo con su alma gemela. Póngala en practica.
  • Riqueza: Momento ideal para detenerse un instante en las razones que lo acarrean a gastar en exceso. Si continua así, terminará endeudado para toda la vida.
  • Bienestar: Acérquese a la naturaleza, ya que lo hará recuperar la armonía perdida. Organice para esta tarde, una salida al aire libre junto a su familia.

Qué decía el horóscopo de Aries en el día de ayer

Evite debilitarse, ya que todo va a salir como tenia planeado. Aunque la lentitud a usted lo exaspere, sepa que tendrá que ser paciente para alcanzar el éxito.

  • Amor: Durante esta tarde, el amor le brindará una grata sorpresa que no se esperaba. No se resista, disfrute de la misma al máximo y sin inhibiciones.
  • Riqueza: Gracias a ese nuevo proyecto laboral que empezó y su esfuerzo continuo, después de tanto tiempo comenzará a ver los frutos tan esperados por usted.
  • Bienestar: Aprenda a desarrollar su sensibilidad. Opte por una actitud más segura y relajada frente a las situaciones que tiene que enfrentar día a día en su vida.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
Más leídas de Horóscopo
  1. Cuáles son los tres signos con “menos suerte” en mayo
    1

    Cuáles son los tres signos con “menos suerte” en mayo de 2026, según la inteligencia artificial

  2. Estos son los signos del Zodíaco considerados menos simpáticos
    2

    Cuáles son los signos del Zodíaco menos simpáticos

  3. El horóscopo chino para la semana del 27 de abril al 3 de mayo
    3

    Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 27 de abril al 3 de mayo

  4. ¿Cómo afecta la Luna llena en Escorpio en el ascendente?
    4

    Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 1° de mayo?