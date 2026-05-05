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Horóscopo de Aries de hoy: martes 5 de mayo de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del martes 5 de mayo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Aries

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Aries de hoy: martes 5 de mayo de 2026
Horóscopo de Aries de hoy: martes 5 de mayo de 2026

Nunca se olvide que lo primordial para alcanzar todos los objetivos, es estar siempre seguro de los deseos que uno quiere alcanzar. Sea constante.

Fechas: 21 de Marzo al 20 de Abril

Qué le espera a Aries el martes 5 de mayo

  • Amor: Será el momento ideal para encontrar el alma gemela, si esta soltero. En caso que ya la haya encontrado, deberá mejorar el vínculo que tiene.
  • Riqueza: Tiempo oportuno para volcar todas sus iniciativas laborales sobre los nuevos proyectos que se avizoran. Este preparado y no deje pasar dicha oportunidad.
  • Bienestar: Intente planear para el fin de semana un retiro espiritual en familia. Sepa que entre todos encontrarán el verdadero sentido de la vida y volverán reconfortados.

Qué decía el horóscopo de Aries en el día de ayer

Seria bueno que no se retire y siga adelante con todos los proyectos que tiene en su cabeza. No permita que sus curiosidades inoportunas lo detengan en su avance.

  • Amor: Aprenda que en toda relaciona amorosa, la sinceridad y la comprensión serán la base para mantener un excelente vínculo con su alma gemela. Póngala en practica.
  • Riqueza: Momento ideal para detenerse un instante en las razones que lo acarrean a gastar en exceso. Si continua así, terminará endeudado para toda la vida.
  • Bienestar: Acérquese a la naturaleza, ya que lo hará recuperar la armonía perdida. Organice para esta tarde, una salida al aire libre junto a su familia.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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