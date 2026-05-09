Horóscopo de Aries de hoy: sábado 9 de mayo de 2026

Teniendo la Luna en su signo, lo beneficiará en las decisiones que deba tomar durante esta jornada. Será un buen momento para el inicio de sus proyectos.

Fechas: 21 de Marzo al 20 de Abril

Qué le espera a Aries el sábado 9 de mayo

Amor: Esa persona que lo ama pretenderá mantenerlo sujeto a su lado. Evite sentirse esclavo de su alma gemela, ya que usted es una persona independiente.

Riqueza: No permita que los temas económicos interfieran negativamente en su pareja. Evite las peleas, ya que podría atravesar un mal momento con su alma gemela.

Bienestar: Procure distenderse cuando llegue a su casa antes de cenar. Busque y vea una buena película, esto le hará olvidar la rutina pesada que vivió en esta jornada.

Qué decía el horóscopo de Aries en el día de ayer

Atravesará algunos momentos donde la intranquilidad podría arrebatarle muchos de los éxitos que le ha costado demasiado trabajo conseguir. Evite que suceda.

Amor: Atravesará algunos momentos donde la intranquilidad podría arrebatarle muchos de los éxitos que le ha costado demasiado trabajo conseguir. Evite que suceda.

Riqueza: Atravesará algunos momentos donde la intranquilidad podría arrebatarle muchos de los éxitos que le ha costado demasiado trabajo conseguir. Evite que suceda.

Bienestar: Si hace días que se siente contracturado y no le calma ese dolor lumbar, intente realizarse masajes descontracturante en algún centro de belleza.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |