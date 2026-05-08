Uno por uno, el mantra que debe repetir cada signo del Zodíaco para tener suerte en mayo

Los estudios espirituales ofrecen distintas herramientas para acompañar los procesos personales que atraviesa cada individuo a lo largo del año. Entre las prácticas más elegidas se encuentran los mantras. Se trata de frases o sonidos breves que se repiten con cierta intención para enfocar la mente, armonizar emociones o fortalecer deseos concretos. Muchos los utilizan en sus meditaciones, como una manera simple de incorporar calma, confianza y claridad.

Mayo de 2026 es un mes intenso y transformador para muchos signos del Zodíaco. Se trata de semanas con una energía que favorece la construcción paciente, la búsqueda de seguridad y el fortalecimiento de aquello que tiene bases sólidas. Todos los asuntos asociados al compromiso, el hogar y el trabajo duro pueden verse beneficiados. Será un período propicio para revisar prioridades, ordenar proyectos y manifestar prosperidad en el plano material o emocional.

¿Qué dice tu signo del zodíaco sobre vos?

A continuación, el mantra recomendado para cada signo del Zodíaco para tener suerte durante el mes de mayo.

Aries: “Om Kram Kreem Kraum Sah Bhaumaya Namaha”

Este mantra se relaciona con la energía de Marte, planeta regente de este signo de Fuego. Es así que lo ayudará durante el mes de marzo a controlar su impulso, la valentía y la capacidad de acción de una manera más eficiente. Se trata de aprovechar su energía y capacidades de la mejor manera, sin malgastar su tiempo.

Tauro: “Om Hrim Shrim Klim Namaha”

Esta frase se encuentra vinculada con la prosperidad, la estabilidad emocional y el disfrute sereno de los logros alcanzados, aspectos esenciales para Tauro durante su temporada. Los nacidos bajo este signo de Tierra podrán utilizarla para fortalecer su seguridad personal, atraer oportunidades materiales y valorar sus logros.

Géminis: “Om Brim Brihaspataye Namaha”

Es una frase ideal para el signo de los gemelos durante mayo, gracias a su capacidad de estimular la expansión mental, el aprendizaje constante y la claridad en la comunicación cotidiana. Previo a su mes de cumpleaños, resulta esencial para que los geminianos puedan abrirse a nuevos horizontes y transitar la vida desde otro punto de vista.

Cáncer: “Om Shreem Chandraya Namaha”

Como ocurre con muchos mantras, este se encuentra relacionado con la energía de la Luna, regente de Cáncer. De esta manera, promueve la calma emocional, la sensibilidad equilibrada y la contención afectiva profunda. Es ideal para que puedan encontrar el confort en su interior y proyectarlo a sus seres queridos.

Leo: “Om Ram Ravaye Namaha”

Es un mantra que representa la energía solar, astro que representa al signo del león. Ayuda a fortalecer la confianza, vitalidad y brillo personal auténtico, sin dejar de lado la empatía y consideración con otros. Las personas nacidas bajo este signo de Fuego pueden utilizarlo para liderar desde la generosidad, sostener entusiasmo y recuperar motivación frente a nuevos desafíos.

Este mantra está asociado al Sol, el planeta regente de Leo shutterstock - Shutterstock

Virgo: “Om Sri Vagdevi Namaha”

Favorece el orden mental, la precisión práctica y la inteligencia aplicada a objetivos concretos, asuntos prioritarios para los virginianos. Su repetición ayuda a disminuir la autoexigencia excesiva y a valorar sus propios talentos. Es una clave esencial para dejar de ser tan críticos consigo mismos.

Libra: “Om Shanti Om”

El signo de la balanza puede recurrir a este mantra para reducir tensiones, armonizar relaciones importantes y tomar decisiones desde la calma. Es perfecto para lidiar con dudas, inseguridades o falta de firmeza a la hora de tomar decisiones necesarias para su vida, tanto profesional como personal.

Escorpio: “Om Aim Hrim Klim Chamundaye Viche”

Asociado con la transformación profunda, la protección energética y la fortaleza espiritual, es una de las frases ideales para este signo de Agua. Las personas de Escorpio pueden emplearlo para cerrar ciclos pendientes, liberarse de cargas emocionales antiguas y renacer con mayor determinación.

Sagitario: “Om Gram Grim Graum Gurave Namaha”

El signo del arquero puede emplear esta frase durante el mes de mayo a partir de su relación con la expansión, la fe y el crecimiento personal sostenido. Estos aspectos resultan conocidos para Sagitario, famoso por su valor y fuerza de voluntad. Es un mantra ideal para recordar la esencia propia y no desmotivarse a pesar de las exigencias de su entorno.

Capricornio: “Om Sham Shanicharaya Namaha”

Este mantra se relaciona con la disciplina, la responsabilidad y la constancia a la hora de trabajar por objetivos importantes. Los nacidos bajo este signo de Tierra pueden utilizarlo para sostener metas a largo plazo, superar obstáculos y mantener la paciencia sin perder motivación.

Este mantra le dará a Capricornio lo necesario para alcanzar sus metas Freepik

Acuario: “Om Hum Hanumate Namaha”

Esta frase se utiliza para alcanzar un nivel de vibración que promueva la valentía mental, la creatividad y la capacidad para romper límites impuestos. Los acuarianos pueden repetirla para impulsar cambios positivos en su vida u orientar su energía hacia los objetivos que traen desde hace tiempo. Es considerada por muchos como una frase fuerte para tomar acción y obtener buena fortuna.

Piscis: “Om Mani Padme Hum Hrīh”

Este mantra se encuentra vinculado con la compasión y la intuición, aspectos muy asociados a la personalidad del signo de los peces. Ayuda a fortalecer la conexión espiritual y alcanzar un nivel de serenidad deseado ante un clima intenso o exigente. Es ideal para utilizarlo durante el mes de mayo, en momentos en los que la temporada de Tauro exige a los piscianos ser responsables y concretos con sus acciones.