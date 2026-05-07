Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 8 de mayo?

El Sol continúa su recorrido en Tauro y esta temporada trae preguntas sobre situaciones económicas, sobre el valor de las cosas y también ganas de disfrutar y de entregarse al hedonismo. Esto se refuerza porque Mercurio (planeta de la comunicación) transita por Tauro y formatea nuestros pensamientos en función del dinero y el placer. Por otra parte, Marte en Aries se une en cuadratura con Júpiter en Cáncer y esta interacción trae tensión y la sensación de que hay que tomar decisiones de forma rápida.

Sigue en marcha la temporada de Tauro (imagen ilustrativa generada con IA) Gemini

Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los fijos (Tauro, Leo, Escorpio y Acuario) y los cardinales (Aries, Cáncer, Libra y Capricornio). Si querés saber cómo te impactan, es importante averiguar cuál es tu ascendente para conocer qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

Ascendente en Aries

Marte (regente del ascendente en Aries) continúa su recorrido por tu signo y estos días conecta en cuadratura con Júpiter en Cáncer. Esta interacción puede incidir en el modo en que pensás tu situación familiar, ya sea imaginar cambios a futuro o que se dé la posibilidad de resignificar un enojo que tal vez tengas que comunicar.

Tip: la culpa nunca ayuda.

Ascendente en Tauro

Tu temporada continúa avanzando y es posible que todavía persista el efecto de la Luna llena en Escorpio del fin de semana pasado, ya que tocó temas estructurales en vos y en tu pareja. Puede ser una buena idea dejar en remojo una conversación y esperar que decante para retomar las negociaciones. El ingreso de Venus en Géminis puede servir para tomarse algunas cosas menos en serio.

Tip: no niegues tu terquedad.

Las personas con ascendente en Tauro estarán enfocados en la pareja este fin de semana

Ascendente en Géminis

Falta poco para que empiece tu temporada, pero antes de eso el cielo se va preparando con movimientos de alto impacto. Mercurio (tu regente) continúa su recorrido en Tauro y conecta en cuadratura con Plutón (planeta asociado a la transformación) en Acuario. Esta interacción es potente y puede mover tus narrativas más arraigadas con respecto a quién sos y quién querés ser. En sintonía, el ingreso de Urano (planeta de los cambios) en tu signo irá, progresivamente, redefiniendo puntos clave de tu identidad.

Tip: se viene un nuevo paradigma.

Ascendente en Cáncer

No te extrañes si todavía estás bajo el efecto de la Luna llena en Escorpio. Los ciclos lunares hablan de procesos subjetivos que dependen del modo en que cuidas tus necesidades emocionales. Además, la cuadratura de Júpiter en Cáncer con Marte en Aries puede haber despertado viejas tensiones entre tus deseos y los de tu familia, y eso puede ser tema de conflicto.

Tip: los conflictos son inherentes a la vida, pero el secreto está en cómo te los tomás.

Ascendente en Leo

El Sol (regente del ascendente en Leo) continúa su recorrido en Tauro y esta temporada te propone bajar un cambio, cuidar de tu cuerpo, atender a tus necesidades básicas y sensuales. Por otro lado, este fin de semana se encuentra activada la zona de tu carta natal asociada a la pareja por el recorrido de Plutón y la Luna en Acuario, tu eje complementario. Puede ser una buena oportunidad para salir y hacer algo divertido.

Tip: alimentá tu creatividad.

Ascendente en Virgo

Mercurio (tu regente) ingresó en Tauro y se unió en cuadratura con Plutón en Acuario. Puede ser que hayas tenido unos días de conversaciones difíciles o trabados en términos mentales, pero no te preocupes: la tensión es el paso previo y necesario para desmalezar neurosis y pensar con más claridad una situación económica.

Tip: pensá en el largo plazo.

Ascendente en Libra

La zona de tu carta natal asociada a la pareja se encuentra muy activada, ya que ahí transitan Marte, Saturno y Neptuno. Puede ser que sean días muy románticos, pero también que deposites altas expectativas en tu situación vincular. La recomendación es no perder de vista otros aspectos de tu vida: cuidar tus amistades y afectos para no idealizar el lugar de la pareja.

Tip: ¿qué te define?

Las personas con ascendente en Libra deben cuidar sus amistades estos días (Foto: Freepik) Anna Bizon

Ascendente en Escorpio

Puede ser que todavía estés bajo el efecto de la Luna llena en tu signo que, posiblemente, haya servido para tocar fondo y llegar al cansancio en una situación. Es bueno saber que para vos el modo es ese: una vez que el agotamiento es total, hay algo que está listo para cambiar.

Tip: no todo es una disputa de poder.

Ascendente en Sagitario

Júpiter (regente del ascendente en Sagitario) continúa su recorrido por Cáncer y durante estos días conecta en cuadratura con Marte (planeta de la acción) en Aries. Esta configuración puede traer la sensación de que es hora de tomar una decisión radical. La urgencia nunca es buena consejera.

Tip: escuchá tus impulsos, pero pensá antes de actuar.

Ascendente en Capricornio

Saturno (tu regente) continúa su recorrido por Aries en la zona de tu carta natal asociada al hogar y la familia, donde estará por los próximos dos años. Es bueno pensarlo como una propuesta de largo aliento en la cual irás delineando otra manera de vincularte con tu familia y tu casa.

Tip: las cosas son dinámicas.

Ascendente en Acuario

Mientras que Urano (tu regente) continúa dando sus primeros pasos en Géminis en la zona de tu carta natal asociada a la identidad, este fin de semana empieza la retrogradación de Plutón (planeta asociado a la transformación) en tu signo. Este cambio de dirección se extiende hasta octubre de este año y su efecto es sutil, pero no por eso menos interesante: andá registrando qué te pasa en estos días.

Tip: la incomodidad señala que algo tiene que ser distinto.

Ascendente en Piscis

Las personas con ascendente en Piscis reflexionarán sobre su trabajo y situación económica

Neptuno (tu regente) continúa avanzando en Aries en la zona de tu carta natal asociada a los recursos. Como ahí también están Saturno (planeta asociado al compromiso) y Marte (planeta de la acción), pueden ser días tensos en términos económicos y que la pregunta por cuánto vale tu trabajo esté en primer plano. En tanto la temporada de Tauro puede ayudarte a detectar cuáles es tu capital y usarlo a tu favor.