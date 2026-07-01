Así le irá cada signo del Zodíaco en el amor durante julio en la Argentina

La segunda mitad del 2026 comienza con un mes que se caracteriza por un escenario emocional marcado por la introspección. Julio es el momento ideal para la revisión de sentimientos y la reflexión, con el fin de comprender las propias necesidades afectivas. La temporada de Cáncer favorece asuntos relacionados con la sensibilidad, la cercanía emocional y la búsqueda de contención y seguridad. Es una etapa de susceptibilidad, clima familiar, cariño e intensidad.

Las predicciones amorosas para cada uno de los signos en julio Lifestock

Mercurio retrógrado, activo desde el 1 hasta el 23 de julio, puede generar malentendidos. Este tránsito planetario podría traer la reaparición de personas del pasado o conversaciones pendientes. Algunos podrían experimentar discusiones, fallas en la comunicación y desencuentros. Esta energía impulsa a revisar promesas, expectativas y formas de expresarse dentro de las relaciones.

El 4 de julio se dará la conjunción entre Marte y Urano, que aporta incertidumbre. Son días en los que podrían ocurrir imprevistos o algunos tomarán decisiones repentinas, cambios inesperados en la dinámica amorosa. Tres días más tarde, comienza la retrogradación de Neptuno, un aspecto que ayuda a adquirir una mirada más realista sobre determinadas situaciones sentimentales.

Venus, el planeta del amor, ingresa en Virgo el día 9, lo que promueve las demostraciones de afecto mediante acciones concretas, compromiso y atención a los detalles. La Luna nueva en Cáncer del 14 abre oportunidades para iniciar una nueva etapa emocional. La energía cambia cuando el Sol entre en Leo el 22, aportando confianza y deseo de expresar sentimientos. El mes concluye con la Luna llena en Acuario del 29, que invita a encontrar equilibrio entre independencia y compromiso dentro de las relaciones.

A continuación, cómo afectará el clima astrológico de julio a cada signo del zodíaco en el amor.

Aries

El carnero atraviesa un mes donde la paciencia será una herramienta fundamental para sobrellevar situaciones de la vida cotidiana. Mercurio retrógrado puede generar confusiones en su entorno familiar, que podrían afectar de manera indirecta en sus vínculos afectivos. Puede que sufran cambios de humor, estrés o nerviosismo, que pondrán a prueba sus habilidades en la comunicación. La clave del mes es aprender a expresar con claridad a su persona especial sus necesidades emocionales.

Tauro

Los nacidos bajo este signo del elemento Tierra encuentran en julio una oportunidad para fortalecer sus relaciones a través del diálogo sincero. Venus en Virgo les ayuda a concretar encuentros y tomar acción de manera concreta sin dejar de lado el romance. Sin embargo, Mercurio retrógrado podría causar ciertos malos entendidos, por lo que la prudencia es la clave del mes. Son semanas para trabajar en la paciencia y comunicación sin estancarse en las emociones.

Géminis

Las personas de Géminis viven un período de revisión emocional importante durante julio. Luego de su temporada y los festejos por su cumpleaños, podrían sentirse un tanto desatendidos o desmotivados. Mercurio retrógrado trae recuerdos, conversaciones inconclusas o personas que regresan para resolver asuntos pendientes. Es importante que mantengan la mente abierta pero que no se dejen afectar por cualquier energía diferente ni la nostalgia del pasado.

Los geminianos entran en un período de revisión emocional importante Shutterstock

Cáncer

Durante el mes de su temporada, las personas nacidas bajo este signo del elemento Agua se sienten listas para tomar el protagonismo. La Luna nueva en Cáncer del 14 marca un comienzo significativo en el plano afectivo. Es un momento ideal para renovarse y dejar atrás lo que ya no les sirve, aprovechar la energía festiva para expresar sus intenciones, propuestas y expectativas en el amor a quien corresponda.

Leo

El signo del león transita una primera mitad de julio introspectiva, debido a la influencia de Mercurio retrógrado. Este tránsito le invita a la revisión de experiencias sentimentales recientes. La clave del mes se encuentra en identificar qué aspectos aportan estabilidad emocional y qué genera adrenalina, pero cierta incertidumbre y ansiedad en su vida cotidiana.

Virgo

Los nacidos bajo este signo del elemento Tierra reciben un impulso favorable con la llegada de Venus a su constelación. Este tránsito fortalece su atractivo personal y favorece las relaciones construidas desde la confianza mutua. Sin embargo, su planeta regente le alerta en el plano comunicacional. Deberán escuchar atentamente y tomarse un tiempo antes de reaccionar.

Libra

La balanza atraviesa un mes donde resulta necesario equilibrar las expectativas y realidad. Pueden surgir ciertas demoras o confusiones en sus vínculos, conversaciones importantes que se postergan o interrumpen. Deben hacer un esfuerzo por encontrar un momento de calma para hablar y dejar en claro su postura.

Escorpio

Las personas de Escorpio comienzan julio con intensidad emocional, gracias a la influencia de la temporada en otro signo del elemento Agua. Neptuno retrógrado les ayuda a tener una visión más objetiva respecto a determinadas expectativas afectivas y a no caer en pesimismos innecesarios.

Las personas de Escorpio comienzan el mes con intensidad emocional Shutterstock

Sagitario

Este signo del elemento Fuego atraviesa un período de revisión vincular. Mercurio retrógrado invita a reconsiderar los acuerdos o compromisos asumidos anteriormente. Es hora de reflexionar y no temer a decir su verdad a tiempo. La clave del mes se encuentra en aceptar que si sus intenciones son buenas y se manejan con cautela, las cosas saldrán como desean.

Capricornio

La cabra podrá fortalecer vínculos mediante el compromiso y la sinceridad en julio. La Luna nueva en Cáncer activa la zona de las relaciones cercanas, creando acuerdos que funcionen para sus deseos y necesidades en el amor. El trabajo en equipo y el positivismo son las cualidades claves de esta temporada.

Acuario

Las personas de Acuario viven un mes donde la necesidad de independencia se encuentra con el deseo de construir vínculos más sólidos. Mercurio retrógrado puede generar replanteos en la dinámica de pareja, pero no deben caer en decisiones apresuradas. Pueden obtener libertad y variedad sin abandonar sus responsabilidades afectivas.

Piscis

El signo de los peces comienza julio con una sensibilidad particular. Neptuno retrógrado, su planeta regente, podría confundirlos y sentirse más susceptibles de lo normal. Sin embargo, es el momento ideal para distinguir entre ilusión y realidad dentro de los vínculos. Es hora de tomar definiciones importantes en relaciones existentes y vivir nuevas experiencias románticas.

Signo Fechas Aries 21 de marzo – 19 de abril Tauro 20 de abril – 20 de mayo Géminis 21 de mayo – 20 de junio Cáncer 21 de junio – 22 de julio Leo 23 de julio – 22 de agosto Virgo 23 de agosto – 22 de septiembre Libra 23 de septiembre – 22 de octubre Escorpio 23 de octubre – 21 de noviembre Sagitario 22 de noviembre – 21 de diciembre Capricornio 22 de diciembre – 19 de enero Acuario 20 de enero – 18 de febrero Piscis 19 de febrero – 20 de marzo