Así le irá a cada signo del Zodíaco en el trabajo durante enero

El comienzo del 2026 es una oportunidad para muchas personas de plantear nuevos objetivos, dejar atrás lo que ya no funciona y renovar energías. Desde un punto de vista astrológico, enero es un mes clave para organizar metas laborales, definir prioridades y sentar bases sólidas para el año que comienza. La temporada de Capricornio potencia el sentido de responsabilidad, ambición y la necesidad de éxito. Puede que muchos deseen obtener resultados y se encuentren más enfocados que de costumbre.

Durante el primer día del mes, Mercurio ingresó en el signo de la cabra, lo que beneficia a las comunicaciones en el plano laboral. Este tránsito favorece a la planificación y la toma de decisiones racionales orientadas a objetivos claros. El sábado 3 se dio la Luna llena en Cáncer que iluminó el equilibrio entre las responsabilidades y los deseos internos, pero que pudo exponer ciertas fallas en las rutinas que generan un alejamiento de las metas.

El 18 de enero hay una Luna nueva en Capricornio, un suceso que marca un nuevo capítulo en el plano profesional. Es un momento ideal para dar inicio a nuevas ideas, proyectos y formas de trabajo que se alineen con los principios y valores.

Hacia finales de mes, la energía de Acuario toma mayor protagonismo con el inicio de su temporada y el ingreso de los planetas Mercurio, Marte y Venus a este signo de Aire, que potencian la creatividad y la creación de nuevas reglas para alcanzar el éxito. Sin embargo, Júpiter y Urano se mantienen retrógrados durante todo el mes, lo que sugiere cierta prudencia y cuidado a la impulsividad.

A continuación, el impacto de los movimientos astrológicos durante enero para cada signo en el trabajo.

Aries

El signo del carnero se enfrenta a un mes un tanto desafiante para su personalidad impulsiva y dominante. La temporada de Capricornio hace que los arianos valoren el esfuerzo y éxito, pero deben equilibrar su necesidad de control y liderazgo para mantener un clima tranquilo, equitativo y con comunicación fluida en sus proyectos laborales.

Tauro

Las personas de Tauro comienzan el 2026 con una fuerte necesidad de estabilidad laboral. Mercurio y Marte en Capricornio, otro signo del elemento Tierra, favorece su claridad mental. Gracias a estos tránsitos podrán establecer conexiones orientadas a sus objetivos profesionales y crear un plan a largo plazo.

Géminis

Enero es un mes de revisión en el trabajo para las personas de Géminis (Foto: Freepik)

Revisión y toma de consciencia son las claves de enero para el signo de los gemelos. Sus nacidos deberán analizar en profundidad sus rutinas y ver de qué manera pueden alcanzar un mayor nivel de productividad, lo que los puede conducir a alcanzar sus ideales en el plano profesional. De todos modos, deben tener cuidado de no actuar impulsivamente e intentar pensar dos veces antes de hablar.

Cáncer

Este signo de Agua enfrenta un gran mes en el plano personal y laboral. La Luna llena en su constelación del pasado sábado 3 de enero ofreció motivación para plantear nuevos objetivos para este año, al conectar con una energía más ambiciosa. Igualmente, los cancerianos deberán estar atentos y actuar al momento que aparezca una nueva propuesta u oportunidad, y dejar de lado sus dudas e inseguridades.

Leo

Para los leoninos, enero es un mes ideal para pensar las bases de su futuro. Es momento de ordenar sus finanzas y recursos, además de aprender cómo optimizar su tiempo y energía. La clave de estas semanas está en aprovechar la energía perseverante de la temporada de Capricornio para sacar su máximo potencial.

Virgo

La energía de la temporada en otro signo de Tierra, como es el caso de Capricornio, le sienta muy bien a las personas de Virgo. Podrán gozar de un mes de buenas noticias, productividad y cierre de acuerdos que las beneficien. Es momento de tomar mayor protagonismo y sacar a relucir la inteligencia, capacitación y experiencia para alcanzar su realidad deseada.

Libra

Los nacidos bajo el signo de la balanza comienzan este año con el deseo de estabilidad y precisión. Por momentos les cuesta concentrarse, tomar decisiones y elegir entre dos opciones, gracias a la cualidad contemplativa de Libra. Sin embargo, enero le enseña a poner foco en sus metas y comprender que pueden forjar su camino tal como desean.

Escorpio

Las personas de Escorpio podrán avanzar en sus deseos profesionales si alcanzan una rutina productiva en este mes Lee Charlie - Shutterstock

Los escorpianos podrán profundizar en sus deseos profesionales durante enero. La energía de Capricornio los ayuda a generar estrategias y poner orden en su mente, de manera que alcancen una rutina más productiva y alineada con sus metas. Así puede dejar lado las interrupciones y distracciones de su entorno.

Sagitario

Para este signo de Fuego, será necesario realizar ciertos ajustes durante el primer mes del 2026. Es importante que sus nacidos revisen sus finanzas, sus conductas y manera en la que priorizan sus recursos. En muchas ocasiones, podrían encontrar oportunidades de mejora o prevenir errores si se concentran.

Capricornio

Las personas de Capricornio serán los protagonistas durante este mes, especialmente en el plano profesional. La Luna nueva en su signo abre nuevas oportunidades para iniciar trabajos, redefinir objetivos y fortalecer su imagen laboral. Es un gran tiempo para manejarse en público, exponer sus ideas y generar nuevas conexiones que podrían ser muy convenientes.

Acuario

Enero es un mes de gran activación laboral para el signo del aguador, especialmente durante la segunda mitad. Gracias al arribo de Venus, Mercurio, el Sol y Marte en su constelación, sus regidos obtendrán mayor precisión, fortuna y suerte en sus proyectos. De todas formas, deben aprender a actuar, hablar y proponer ideas cuando más conveniente sea.

Las personas de Acuario tendrán buena fortuna en sus proyectos con el inicio de su temporada a fines de enero Shutterstock

Piscis

Para este signo de Agua, enero se presenta como un mes de planificación y reflexión. La temporada de Capricornio lo invita a pensar y estructurar sus metas. La organización será clave para la ejecución de proyectos y la obtención de sus deseos en los próximos meses, siempre que se acompañe con paciencia y calma.