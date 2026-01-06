Así le irá cada signo del Zodíaco en el amor durante enero

Enero 2026 arrancó con una energía de renovación, romance y oportunidades en el plano afectivo. Durante sus semanas, muchos sentirán la necesidad de redefinir sus vínculos o intenciones en el amor, gracias a la temporada de Capricornio, que marca la necesidad de encontrar orden y propósito. Este astro invita al compromiso, priorizar la seriedad y las dinámicas de bases sólidas.

El 1° de enero Mercurio ingresó en el signo de la cabra, lo que facilita las conversaciones claras, realistas y orientadas al largo plazo. Es un tránsito que promueve la toma de decisiones desde la madurez y los acuerdos mutuos.

¿Qué datos necesitás para hacerte la carta astral?

En tanto, se dio la Luna Llena en Cáncer el pasado sábado 3, que pudo despertar emociones intensas, recuerdos del pasado y una fuerte necesidad de contención. Puede que muchos hayan querido sentirse validados por su entorno y buscar seguridad emocional.

El arribo de Venus, el planeta del amor, a Acuario ocurre el sábado 17 de enero, un tránsito que sugiere encontrar un balance entre el afecto y la libertad. Es una temporada para pensar las propias reglas para las relaciones, con autenticidad y fidelidad a los principios propios.

Al día siguiente se dará la Luna Nueva en Capricornio, que impulsa nuevos comienzos amorosos desde una perspectiva más consciente. Esta fase lunar invita a dejar atrás las dinámicas que ya no representan estabilidad ni seguridad emocional.

Por su parte, el Sol y Mercurio ingresan a Acuario el 20 de enero, lo que transforma la manera de comunicarse en pareja y fomenta relaciones más honestas y menos estructuradas. El mes cierra con el ingreso de Marte en Acuario el día 23, lo que intensifica el deseo de independencia y la búsqueda de experiencias emocionales diferentes.

A continuación, cómo afectarán estos tránsitos planetarios a cada signo del Zodíaco en el amor.

Aries

El inicio de año es una temporada ideal para que las personas de Aries aprendan a tomar el amor con mayor seriedad y compromiso. Puede que muchos reflexionen acerca de su entrega, sus acciones del pasado e intenciones a futuro, lo que les removerá emociones profundas. La clave del mes es abrazar la vulnerabilidad y no creerse débiles por sentir.

Tauro

Para las personas de Tauro, el primer mes del año es un momento para nuevos compromisos en la pareja Shutterstock

Revisión emocional y búsqueda de estabilidad son los pilares del signo del toro en este mes. La Luna Llena en Cáncer favoreció conversaciones sinceras y la expresión de sentimientos que estaban guardados, lo que permite dejar de lado su costado más duro y serio. Es un gran mes para adoptar nuevos compromisos o tomar decisiones importantes en pareja.

Géminis

Enero invita a los geminianos a profundizar en sus emociones, algo que no siempre les resulta fácil. Es que este signo de Aire es mental y sociable, por lo que dedica mucha energía en el afuera. Es momento de que sus nacidos piensen en qué desean en este nuevo ciclo y actuar de acuerdo a su corazón.

Cáncer

La Luna Llena en su signo creó un clima de intensidad y reflexión para el cangrejo. Puede que muchos de sus regidos se cuestionen la manera en que se entregan en el amor. Mercurio en Capricornio los ayuda a focalizar en sus prioridades y comunicar con exactitud sus expectativas y objetivos a futuro, de manera que puedan construir vínculos alineados a sus valores.

Leo

Este signo de Fuego experimentará un mes de emociones internas conflictivas. La verdad que sale a la luz no siempre es cómoda o conveniente, pero la clave del mes está en aprender a escuchar la voz interior y comportarse según los objetivos amorosos. Es momento de dejar atrás conductas, personas o dinámicas que ya no les funcionan.

Virgo

Para las personas de Virgo, enero es un mes de introspección y redefinición en el mundo del amor. Puede que existan nuevas develaciones, verdades o ideas que transformen su realidad. Muchos se darán cuenta de sentimientos acerca de alguien de su entorno o bien una verdad sobre su relación actual que no podrán omitir.

Libra

La temporada de Capricornio invita al signo de la balanza a encontrar el equilibrio entre la vida emocional y las responsabilidades externas. Es hora de establecer límites claros en los vínculos y escuchar a las personas sin expectativas ni filtros. Esto ayudará a los librianos a tomar decisiones más acertadas que los pueden conducir a formalizar su vínculo.

Escorpio

Es el momento para que las personas de Escorpio se permitan tener una relación amorosa más íntima Shutterstock

La Luna Llena en Cáncer impulsó la conexión íntima y la expresión de sentimientos genuinos. Es hora para los escorpianos de salir de su caparazón y mostrar sus vulnerabilidades, lo que los puede ayudar a darse conocer de verdad. La clave de enero está en comportarse sin ser calculadores en el amor.

Sagitario

El signo del arquero comenzó una etapa de reflexión emocional con la Luna Llena en Cáncer del pasado sábado. Este tránsito pudo remover sentimientos profundos y cuestionar la manera de entregarse en el amor. En tanto, gracias a Mercurio en Capricornio, sus nacidos podrán ordenar sus ideas y comunicarse con su persona especial con claridad.

Capricornio

Conversaciones decisivas y comienzos sentimentales importantes son los pronósticos para el signo de la cabra durante el mes de enero. La Luna Llena en Cáncer les pudo enseñar a los capricornianos a encontrar belleza en la vulnerabilidad y conectarse con sus emociones sin sentir que pierden el tiempo.

Acuario

Las personas de Acuario vivirán semanas intensas y de transformación emocional durante enero. Es que el ingreso de Venus, Mercurio, el Sol y Marte en su signo activan el deseo de autenticidad, libertad y vínculos basados en la verdad. Igualmente, también pueden sentirse demasiado tensos, nerviosos e irascibles.

Piscis

Puede que las personas de Piscis se sientan susceptibles en enero Unsplash

Enero propone al signo de los peces a revisar sus vínculos afectivos al evaluar el equilibrio entre lo que entregan y reciben. La Luna Llena en Cáncer despertó su sensibilidad y romanticismo innato, por lo que puede que se sientan un tanto más susceptibles y expectantes hacia sus intereses amorosos.