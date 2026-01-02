Es posible determinar lo mejores días para cortarse el pelo en enero 2026 a partir del calendario lunar. Este indica el momento en que el satélite natural pasa por sus distintas fases durante el primer mes del año. Se tienen en cuenta para realizar diversas actividades, como puede ser pasar por la peluquería.

Muchos creyentes de lo esotérico consideran que las fases lunares pueden afectar el resultado de una visita al peluquero y en el cuidado capilar. Se cree que los ciclos lunares influyen sobre el cuerpo humano, al igual que lo hace con las mareas o la fuerza gravitacional. No solo puede influenciar en el crecimiento del pelo, sino también en el cambio de color y el peinado. Observar la posición de la Luna puede ayudar en su cuidado para asegurar su brillo y fortalecimiento, siempre teniendo en cuenta cuál es el resultado que se busca. A veces se trata de mantener el largo del pelo, mientras que otros quieren que perdure el corte el mayor tiempo posible.

Muchos toman en cuenta el calendario lunar para definir el mejor día para cortarse el pelo Shutterstock

Los mejores días para cortarse el pelo en enero en la Argentina, según el calendario lunar 2026

Para fortalecer el cabello (cortes que mejoran la salud capilar y el volumen)

Jueves 8 de enero.

Viernes 9 de enero.

Sábado 10 de enero.

Domingo 11 de enero.

Lunes 12 de enero.

Para que el cabello crezca más rápido (cortes que estimulan el crecimiento)

Viernes 23 de enero.

Sábado 24 de enero.

Domingo 25 de enero.

Para mantener el largo del pelo por más tiempo

Sábado 10 de enero.

Domingo 11 de enero.

Lunes 12 de enero.

Martes 13 de enero.

Miércoles 14 de enero.

Jueves 15 de enero.

Viernes 16 de enero.

¿En qué fase lunar hay que cortarse el pelo?

Las fases lunares y sus efectos en el pelo (Unsplash)

A la hora de cortarse el pelo, es útil observar por qué fase pasa la Luna. De esa forma, se puede planificar el cambio de look según los objetivos personales, ya que algunos esperan que la cabellera crezca rápido, mientras que otros preferirán que el corte dure más tiempo.

Si la Luna está en su cuarto creciente, esta favorecerá el crecimiento del pelo, lo que es ideal para aquellos que buscan tener una melena más larga. En tanto, se recomienda que se haga un corte durante la fase menguante del satélite natural si lo que desea es mantener el largo, como puede ocurrirle a las personas que quieren tener una cabellera corta. Eso es porque esta etapa ralentiza el crecimiento. En el caso de la Luna llena, esta se cree que puede potenciar el volumen de su melena, puesto que se relaciona con la regeneración y la potenciación del brillo.

El momento menos recomendable para realizar un cambio en el cabello es durante la Luna nueva. Según las creencias populares, cortarse el pelo en esta fase podría debilitar las fibras capilares, lo que puede dar a su caída.

La Luna y astrología: ¿qué hay que tener en cuenta?

De acuerdo a la astrología, la posición de la Luna en determinados signos del Zodíaco también pueden influir en el resultado del corte. El satélite natural pasará primero por su fase llena en Cáncer durante el sábado 3 de enero. En tanto, el cuarto menguante ocurrirá el sábado 10 y se ubicará en Libra. Por su parte, la Luna nueva en Capricornio se da el domingo 18 de enero. Por último, el último mes del año cierra con un cuarto creciente en el signo de Tauro, que ocurrirá el lunes 26.

También se puede tomar en cuenta la astrología para el corte del pelo

A continuación, lo que hay que tener en cuenta al cortarse el pelo según la fase y el signo por el que transita la Luna: