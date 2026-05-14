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Horóscopo de Cáncer de hoy: jueves 14 de mayo de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del jueves 14 de mayo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Cáncer

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Cáncer de hoy: jueves 14 de mayo de 2026
Horóscopo de Cáncer de hoy: jueves 14 de mayo de 2026

En este día por más que lo intente, algunas preocupaciones lo alejarán de sus objetivos. Trate de tranquilizarse y pensar bien cuando decida que hacer.

Fechas: 22 de Junio al 23 de Julio

Qué le espera a Cáncer el jueves 14 de mayo

  • Amor: Debe romper con esa rivalidad que existe entre usted y su hermano. Piense que ya son gente madura y no pueden seguir teniendo ese comportamiento.
  • Riqueza: Deje de comportarse de manera egoísta en el trabajo, de lo contrario, tendrá problemas con sus compañeros. Evite usar el poder que tiene de manera errónea.
  • Bienestar: Será un día donde le costará demasiado finalizar todo aquello que empiece. Evite desesperarse por esas situaciones menores y siga por el camino que ha elegido.

Qué decía el horóscopo de Cáncer en el día de ayer

Anímese y comience a interpretar los mensajes de sus propios sueños. Sepa que esto lo ayudará a conocerse mejor y a que sintonice con su inconsciente.

  • Amor: Demuestre su amor con sinceridad y ternura. Trate de guiarse por sus sentimientos y verá que las relaciones afectivas irán mejorando de apoco en el tiempo.
  • Riqueza: Este preparado, ya que existe peligro de endeudamiento. Pague hoy mismo todas las cuentas e impuestos que tiene atrasados hace meses de su hogar.
  • Bienestar: Si se siente psicológicamente saturado, opte por las flores de Bach y la aromaterapia. Sepa que en estas terapias encontrará la ayuda que busca.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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