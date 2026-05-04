Horóscopo de Cáncer de hoy: lunes 4 de mayo de 2026

Procure no negarse al triunfo, ya que podrían retrasarse o no fluir las cosas como esperaba y se había propuesto desde un principio. Déjese fluir.

Fechas: 22 de Junio al 23 de Julio

Qué le espera a Cáncer el lunes 4 de mayo

Amor: Intente formar algunas relaciones equilibradas y así podrá vencer cualquier dificultad en el amor. Un encuentro intimo, le hará relevar sensaciones nuevas.

Riqueza: Evite dejar en manos de sus familiares las finanzas. La Luna en oposición, podría afectar negativamente su economía. Administre usted solo las cuentas.

Bienestar: Evite dejar en manos de sus familiares las finanzas. La Luna en oposición, podría afectar negativamente su economía. Administre usted solo las cuentas.

Qué decía el horóscopo de Cáncer en el día de ayer

Deje de querer controlar todo lo que sucede a su alrededor. Entienda que esa actitud no le es beneficiosa, ya que su entorno podría oponerse.

Amor: Sepa que podría sufrir una crisis en la relación de pareja, debido a los celos de ambos. Intenten cambiar de actitud, de lo contrario, terminará en una separación.

Riqueza: Evite los malos entendidos con sus pares y las distracciones en el ambiente laboral durante esta jornada. Si no lo hace, podría surgir algún inconveniente.

Bienestar: Esta noche, lo invitarán a una cena muy especial donde se encontrará con gente que hace tiempo que no ve. No dude y postergue los compromisos.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |