Horóscopo de Cáncer de hoy: sábado 9 de mayo de 2026

En este día, sus poderes perceptivos estarán muy afinados. Aproveche y utilícelos para ayudar a alguien que atraviesa un mal momento y necesita ayuda.

Fechas: 22 de Junio al 23 de Julio

Qué le espera a Cáncer el sábado 9 de mayo

Amor: Sepa que transitará un día bastante apasionado en el amor. Acérquese al ser que ama y bríndele todo su tiempo para compartir un momento muy grato.

Riqueza: Momento para que realice un equilibrio entre sus ingresos y egresos. Deje de gastar con tarjeta de crédito porque a fin de mes no podrá pagar el resumen.

Bienestar: Procure no descuidar la alimentación, trate de almorzar, merendar y cenar como corresponde. Comprenda que comer poco no es cuidarse con la comida.

Qué decía el horóscopo de Cáncer en el día de ayer

Durante este día, recibirá más de una propuesta interesante que le dará esperanzas y fuerzas para continuar en sus objetivos. Escoja las más conveniente.

Amor: Cierta actitud conservadora hará que su pareja no se sienta lo suficientemente satisfecha. Trate de modificarla, ya que podría existir una ruptura prematura en la relación.

Riqueza: Aproveche, ya que cuenta con el dinero que hace tiempo ese amigo le debía. Deje de postergar esa compra, ya que será un buen momento para las adquisiciones.

Bienestar: Permita que los sentimientos se expandan y descubra las emociones que le brinda la vida. Procure hacer uso de las fantasía para liberar la mente.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |