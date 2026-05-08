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Horóscopo de Cáncer de hoy: viernes 8 de mayo de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del viernes 8 de mayo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Cáncer

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Cáncer de hoy: viernes 8 de mayo de 2026
Horóscopo de Cáncer de hoy: viernes 8 de mayo de 2026

Durante este día, recibirá más de una propuesta interesante que le dará esperanzas y fuerzas para continuar en sus objetivos. Escoja las más conveniente.

Fechas: 22 de Junio al 23 de Julio

Qué le espera a Cáncer el viernes 8 de mayo

  • Amor: Cierta actitud conservadora hará que su pareja no se sienta lo suficientemente satisfecha. Trate de modificarla, ya que podría existir una ruptura prematura en la relación.
  • Riqueza: Aproveche, ya que cuenta con el dinero que hace tiempo ese amigo le debía. Deje de postergar esa compra, ya que será un buen momento para las adquisiciones.
  • Bienestar: Permita que los sentimientos se expandan y descubra las emociones que le brinda la vida. Procure hacer uso de las fantasía para liberar la mente.

Qué decía el horóscopo de Cáncer en el día de ayer

Durante esta jornada, se sentirá un poco confundido. No sabrá como manejar una situación en la que tendrá que elegir entre dos caminos diferentes.

  • Amor: Se acerca una crisis con su alma gemela. Retornarán viejos resentimientos que ninguno de los dos ha conseguido superar con el transcurso del tiempo.
  • Riqueza: Jornada oportuna para poner en marcha los planes ambiciosos que tiene hace muchísimo tiempo. No tenga miedo, ya que tendrá todo a su favor.
  • Bienestar: Lo mejor será que se tome con paciencia las responsabilidades y trate de descansar lo necesario, de lo contrario, no terminará la semana con buen animo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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