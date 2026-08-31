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LA NACION

Horóscopo de Cáncer lunes 31 de agosto: poné límites en tus vínculos

Las predicciones astrológicas para los cancerianos invitan a la autenticidad; "soltá el deber ser y confiá en tu instinto"

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Cáncer lunes 31 de agosto: poné límites en tus vínculos
Horóscopo de Cáncer lunes 31 de agosto: poné límites en tus vínculos

En este lunes 31 de agosto, las predicciones para Cáncer sugieren que es momento de mostrarte tal cual sos, sin intentar complacer constantemente a los demás. Si bien atravesarás una situación movilizante en el plano del amor con alguien cercano, no permitas que esto te detenga en tu crecimiento personal. En cuanto a tu riqueza y proyectos laborales, este es un día de gran energía y vitalidad, por lo que te recomendamos seguir adelante sin dudar. Finalmente, para recuperar tu bienestar tras días de tensión, sumate a esa propuesta de meditación; estas recomendaciones astrológicas buscan que logres el equilibrio necesario según el zodiaco, permitiéndote descansar la mente y el cuerpo para afrontar los desafíos con claridad.

Intente ser un poco más reservado en la vida. Disfrute de esta conducta y no se esfuerce en conformar siempre a su entorno, empiece a ser tal cual es.

Fechas: 22 de Junio al 23 de Julio

Qué le espera a Cáncer el lunes 31 de agosto

  • Amor: Probablemente, sus emociones se verán movilizadas a causa de una situación muy incomoda que deberá enfrentar con una persona a la cual usted le tiene aprecio.
  • Riqueza: En este día, no de marcha atrás en ninguno de los proyectos que tiene en proceso, ya que se sentirá lleno de energía y vitalidad para accionarlos.
  • Bienestar: Si lo invitan a esa clase de meditación, asita. Ya que le hará bien relajar la mente y el cuerpo de todas las tensiones que ha sufrido hace dias.

Qué decía el horóscopo de Cáncer en el día de ayer

Durante esta jornada, sentirá una gran contradicción entre sus propios deseos y lo que tiene, no se ahogue en ellos. Crea en usted mismo y todo saldrá como esperaba.

  • Amor: Sepa que la sensualidad con la que contará hoy, lo volverá irresistible. Obtendrá el poder de seducción necesario para lograr su objetivo amoroso.
  • Riqueza: Caiga en la realidad y ponga en orden los proyectos laborales que fueron postergados. Si tiene que negociar, el mejor recurso será utilizar la diplomacia.
  • Bienestar: Relájese y deje de preocuparse por lo material, ya que se siente muy agotado. Un buen descanso lo ayudará a reponer sus fuerzas y recuperará su lucidez mental.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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