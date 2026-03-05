Horóscopo de Capricornio de hoy: jueves 5 de marzo de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del jueves 5 de marzo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Capricornio
- 1 minuto de lectura'
De ahora en más, comience a poner distancia de las emociones internas y sea más racional a la hora de tomar una decisión. Evite guiarse por la percepción.
Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero
Qué le espera a Capricornio el jueves 5 de marzo
Amor: Procure escuchar a sus hijos si se acercan a usted a comentarle algún problema. Será importante, ya que están necesitando de su apoyo y consuelo.
Riqueza: Anímese a iniciar un negocio interesante, comience a actuar hoy mismo. Vivirá una etapa muy importante donde los logros laborales irán en aumento.
Bienestar: Si se encuentra aburrido o triste, busque un buen libro y sumérjase en la lectura. Intente contactarse con su mundo interno y aprenda a relajarse.
Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer
No dude en agasajar a los que aprecia de la manera que desee. Siempre su espíritu servicial lo convirtió en un gran anfitrión e hizo que la gente lo valore.
Amor: Intente ser un poco egoísta en su vida y piense en usted mismo. Deje de poner toda su energía en esas personas que no merecen la pena y le hacen mal.
Riqueza: Evite embarcarse en créditos sin antes tener el aval necesario, sepa que puede llegar a ser riesgoso para su economía. Procure no endeudarse.
Bienestar: Debería aprender a cuidar su salud. Intente alivianar la ansiedad poniéndole límites a su adrenalina, caso contrario, terminará con un brote de stress.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
- 1
Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 2 al 8 de marzo
- 2
Qué te depara el primer eclipse de Luna llena del año, según tu signo y tu ascendente
- 3
Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 2 al 8 de marzo
- 4
Estos son los cuatro signos del Zodíaco infieles por naturaleza