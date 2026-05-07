Horóscopo de Capricornio de hoy: jueves 7 de mayo de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del jueves 7 de mayo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Capricornio
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Período donde las emociones estarán desordenadas. Será muy importante que mantenga un equilibrio ante las situaciones que enfrente en esta jornada.
Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero
Qué le espera a Capricornio el jueves 7 de mayo
- Amor: No discuta por nada. Hágase tiempo para hablar profundamente con su alma gemela y así podrá llegar a tener un buen entendimiento en el amor.
- Riqueza: Seguramente, si sigue gastando demasiado dinero en cosas que no valen la pena. Sepa que en muy poco tiempo le llegará las cuentas para pagar y se arrepentirá.
- Bienestar: Dedique parte de la tarde exclusivamente al cuidado de su salud. Inscríbase en algún club o gimnasio y practique algún deporte de su agrado.
Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer
Comprenda que no será una jornada propicia para las planificaciones y los proyectos. Disfrute del presente que vive y deje de hacerse tanto problema por el futuro.
- Amor: Intente utilizar palabras claras y así podrá borrar un mal entendido con esa persona que aprecia. No de más vueltas y acérquese para tener una charla adulta.
- Riqueza: Por la tarde, salga y busque diferentes presupuestos para gastar lo necesario. De esta forma, podrá realizar algunas modificaciones en su hogar.
- Bienestar: Intente evadir el ruido generalizado. Su mente y cuerpo le pedirá un descanso. Trate de organizar para el fin de semana una salida lejos de la ciudad.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
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