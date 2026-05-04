Horóscopo de Capricornio de hoy: lunes 4 de mayo de 2026

Probablemente se sentirá relajado, ya que se ha librado de viejas ataduras y dependencias que siempre lo limitaban cuando debía tomar una determinación.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el lunes 4 de mayo

Amor: Debería prestarle mucha más atención a su alma gemela. En la vida nunca se olvide que uno cosecha lo bueno que siembra día a día. Cambie de actitud.

Riqueza: Procure buscar nuevas oportunidades económicas y así ponerlas en práctica dentro del mercado laboral. Ponga en funcionamiento ese proyecto que tiene en mente.

Bienestar: En este día, suspenda todas las obligaciones indeseables. Momento para que aprenda a disfrutar más de los pequeños placeres que le da la vida.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Transitará una etapa donde podrá ubicarse en una mejor posición social y así obtendrá un crecimiento en su vida que lo hará sentir que esta en la cima.

Amor: Gracias a la Luna en su signo, será un período muy favorable en el amor y la pasión. Acérquese a su alma gemela y organice una salida romántica.

Riqueza: Sea paciente, entienda que debe esperar un tiempo más para desarrollar ese emprendimiento que tiene en mente. Si lo hace ahora, podría salir perjudicado.

Bienestar: Sepa que es el momento para que vea lo que registra su cuerpo e intente bajar todas las exigencias mentales que esta teniendo hace meses y lo tensionan.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |