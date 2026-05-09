Horóscopo de Capricornio de hoy: sábado 9 de mayo de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del sábado 9 de mayo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Capricornio
- 1 minuto de lectura'
Cuando se relacione, trate de no mostrarse soberbio y altanero con su entorno. Renuncie a sus aires de grandeza porque estaría revelando su inseguridad.
Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero
Qué le espera a Capricornio el sábado 9 de mayo
- Amor: Después de la discusión que tuvo con su alma gemela, debería evaluar cuanto de culpa tiene y resolver lo antes posible la situación de la mejor manera.
- Riqueza: Hoy las responsabilidades laborales lo reclamaran. Hágase cargo de sus obligaciones y deje de delegar en los compañeros de trabajo cada unas de sus tareas.
- Bienestar: Si siente que últimamente le faltan fuerzas, trate de combatir el decaimiento físico y anímico incorporando a su plan alimenticio cereales y fibras.
Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer
Despreocúpese, ya que su capacidad para tomar decisiones se combinará con la sensibilidad e intuición. Gracias a estas, decidirá de manera correcta.
- Amor: Procure no confundir amores con amoríos, entienda que es una persona madura. Sepa que será usted quien elija la opción y el resultado de lo quiere.
- Riqueza: Deje de dudar y hoy mismos tome esas decisiones importantes. Aproveche esta jornada ya que dispondrá de todos los requisitos para triunfar en lo que se proponga.
- Bienestar: Si todo lo que comienza se desmorona sin saber porque. Intente revitalizar la energía y su organismo, de lo contrario, no podrá emprender cosas nuevas.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
Más leídas de Horóscopo
- 1
Así le irá a cada signo del Zodíaco en el trabajo durante mayo 2026 en la Argentina
- 2
Este es el número de la suerte para cada signo del Zodíaco en mayo
- 3
Uno por uno, el mantra que debe repetir cada signo del Zodíaco para tener suerte en mayo
- 4
Este es el color de la suerte para cada signo del Zodíaco en mayo