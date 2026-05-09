LA NACION

Horóscopo de Capricornio de hoy: sábado 9 de mayo de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del sábado 9 de mayo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Capricornio

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Capricornio de hoy: sábado 9 de mayo de 2026
Horóscopo de Capricornio de hoy: sábado 9 de mayo de 2026

Cuando se relacione, trate de no mostrarse soberbio y altanero con su entorno. Renuncie a sus aires de grandeza porque estaría revelando su inseguridad.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el sábado 9 de mayo

  • Amor: Después de la discusión que tuvo con su alma gemela, debería evaluar cuanto de culpa tiene y resolver lo antes posible la situación de la mejor manera.
  • Riqueza: Hoy las responsabilidades laborales lo reclamaran. Hágase cargo de sus obligaciones y deje de delegar en los compañeros de trabajo cada unas de sus tareas.
  • Bienestar: Si siente que últimamente le faltan fuerzas, trate de combatir el decaimiento físico y anímico incorporando a su plan alimenticio cereales y fibras.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Despreocúpese, ya que su capacidad para tomar decisiones se combinará con la sensibilidad e intuición. Gracias a estas, decidirá de manera correcta.

  • Amor: Procure no confundir amores con amoríos, entienda que es una persona madura. Sepa que será usted quien elija la opción y el resultado de lo quiere.
  • Riqueza: Deje de dudar y hoy mismos tome esas decisiones importantes. Aproveche esta jornada ya que dispondrá de todos los requisitos para triunfar en lo que se proponga.
  • Bienestar: Si todo lo que comienza se desmorona sin saber porque. Intente revitalizar la energía y su organismo, de lo contrario, no podrá emprender cosas nuevas.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
Más leídas de Horóscopo
  1. Cómo le irá a cada signo en el trabajo durante mayo
    1

    Así le irá a cada signo del Zodíaco en el trabajo durante mayo 2026 en la Argentina

  2. Estos son los números de la suerte de mayo para cada signo
    2

    Este es el número de la suerte para cada signo del Zodíaco en mayo

  3. El mantra que debe repetir cada signo del Zodíaco en mayo
    3

    Uno por uno, el mantra que debe repetir cada signo del Zodíaco para tener suerte en mayo

  4. Este es el color de la suerte para cada signo del Zodíaco en mayo
    4

    Este es el color de la suerte para cada signo del Zodíaco en mayo