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Horóscopo de Capricornio de hoy: viernes 8 de mayo de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del viernes 8 de mayo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Capricornio

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Capricornio de hoy: viernes 8 de mayo de 2026
Horóscopo de Capricornio de hoy: viernes 8 de mayo de 2026

Despreocúpese, ya que su capacidad para tomar decisiones se combinará con la sensibilidad e intuición. Gracias a estas, decidirá de manera correcta.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el viernes 8 de mayo

  • Amor: Procure no confundir amores con amoríos, entienda que es una persona madura. Sepa que será usted quien elija la opción y el resultado de lo quiere.
  • Riqueza: Deje de dudar y hoy mismos tome esas decisiones importantes. Aproveche esta jornada ya que dispondrá de todos los requisitos para triunfar en lo que se proponga.
  • Bienestar: Si todo lo que comienza se desmorona sin saber porque. Intente revitalizar la energía y su organismo, de lo contrario, no podrá emprender cosas nuevas.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Período donde las emociones estarán desordenadas. Será muy importante que mantenga un equilibrio ante las situaciones que enfrente en esta jornada.

  • Amor: No discuta por nada. Hágase tiempo para hablar profundamente con su alma gemela y así podrá llegar a tener un buen entendimiento en el amor.
  • Riqueza: Seguramente, si sigue gastando demasiado dinero en cosas que no valen la pena. Sepa que en muy poco tiempo le llegará las cuentas para pagar y se arrepentirá.
  • Bienestar: Dedique parte de la tarde exclusivamente al cuidado de su salud. Inscríbase en algún club o gimnasio y practique algún deporte de su agrado.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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