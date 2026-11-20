En este viernes 20 de noviembre, las predicciones para los nacidos bajo el signo de Capricornio indican un momento de gran expansión personal y profesional. Según las recomendaciones astrológicas de nuestro horóscopo, hoy es el día ideal para concretar todo aquello que te propongas, siempre y cuando logres mantener una actitud sincera en el amor. En cuanto al plano del dinero, la clave estará en soltar las tensiones para que tu creatividad fluya sin obstáculos en tu ámbito laboral. No olvides que tu bienestar es la prioridad absoluta; si sentís que el cansancio te supera, tenés el permiso del zodiaco para cancelar compromisos y regalarte un necesario descanso mental.

Hoy no habrá quien lo detenga, ya que podrá obtener lo que desee en todos los planos de su existencia, especialmente en su vida profesional y personal.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el viernes 20 de noviembre

Amor: Trate de ser más sincero con su alma gemela, de lo contrario, podría aparecer la desconfianza en el vínculo. Evite guardarse algún secreto de su vida.

Riqueza: Suéltese y de esta forma, logrará plasmar con facilidad todas sus ideas creativas en el área laboral. Trate de explotar al máximo su imaginación.

Bienestar: Una situación inesperada le permitirá alejarse de las tareas que lo agotan mentalmente. Su mente necesita descansar, cancele los compromisos para otro día.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Después de tantos inconvenientes, al fin encontrará el equilibrio. Podrá pisar el suelo firme y estará en condiciones de resolver todos los temas importantes.

Amor: No se enrede sentimentalmente con un compañero de trabajo, ya que podría salir perjudicado en lo laboral. Evite buscar problemas donde puede evitarlos.

Riqueza: Probablemente en este día, se le estará presentando una oportunidad comercial muy favorable. Abra bien los ojos y utilice su olfato profesional.

Bienestar: Contrólese, ya que hoy podría sentirse mucho más sensible de lo habitual. Intente salir del temprano del trabajo y disfrute de una caminata al aire libre.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |