escuchar

El año bisiesto puede traer consigo varias oportunidades, sobre todo cuando se trata del mundo de los astros, los cuales no dejan de sorprender a los fanáticos de estas tradiciones y creencias. En esta ocasión, hay buenas noticias, al menos para cinco de los 12 signos zodiacales, ya que contarán con dinero extra en sus bolsillos.

Los signos del zodíaco tienen gran influencia Istock

Según reveló el horóscopo, algunos podrían tener la suerte de aumentar sus finanzas antes de que termine el mes de febrero, ya sea a través de dinero olvidado en los bolsillos de alguna prenda, encontrarse plata en la vía pública, ganar un premio o, por qué no, recibir una compensación económica por trabajo.

Cuáles son los 5 signos del zodíaco que aumentarán sus finanzas

Géminis. Del 21 de mayo al 20 de junio.

Como indica el horóscopo, en estos días tendrás mucha suerte, ya que aquellas cosas que no utilizás en tu casa podrían traerte dinero extra. Cada prenda, electrodoméstico o bien de valor que tengas guardado en tu garage podrás venderlo y te ayudará a solventar algunas deudas y compromisos que adquiriste.

Vendiendo lo que no utilizás podrías generar mucho dinero Corbis

Cáncer. Del 21 de junio al 22 de julio.

Este signo suele ser bastante desorganizado con el dinero en efectivo, ya que no es de ordenarlo en la billetera, sino dejarlo en distintos lugares, como muebles, prendas, etcétera. Como quedan pocos días para que termine el mes, puede que esté un poco justo con la plata, por eso es recomendable que ordene sus cosas y revises distintos lugares donde podría encontrarse con dinero. Esta técnica le dará un respiro para que comience marzo más aliviado y sin aprietos.

Podrías encontrar dinero en los lugares menos pensados

Virgo. Del 23 de agosto al 22 de septiembre.

Tal como indica el horóscopo, este mes los de virgo han faltado algún que otro día al trabajo por asuntos de fuerza mayor. Sin embargo, por el buen desempeño laboral no se les descontarán aquellos días. No obstante, no debería tomarse esto como algo de costumbre porque podrían perder credibilidad y reputación.

Escorpio. Del 23 de octubre al 21 de noviembre.

Después de tanto esperar, conseguirás el empleo que tanto buscaste. Tu perseverancia será premiada con un buen salario y un horario cómodo para que puedas destinar parte de tu vida al ocio y entretenimiento. Desde este momento, podés mirar al pasado, pero solo para agradecer y siempre para adelante, ya que seguirás creciendo en tu rubro y podrás escalar dentro de la empresa en la que te desempeñás.

Capricornio. Del 22 de diciembre al 19 de enero.

Una de las personas que forma parte de tu círculo y que tiene mucha experiencia en finanzas te dará varios consejos bastante útiles para que puedas sacar el máximo provecho a tus tarjetas de crédito, hacer compras inteligentes y saber administrar todo el dinero que entre mes a mes en tu cuenta bancaria.

Una deuda fiscal no desaparece tras la muerte del contribuyente, en Estados Unidos Unsplash

Estos son trucos sencillos, pero que requieren de dedicación y constancia para que puedas ver los beneficios de una buena administración, que además de que te alcance para tu día a día, puedas destinar parte de tus ingresos para ahorrar y concretar algunos de los proyectos que tanto anhelás.

LA NACION