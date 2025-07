¿Cuáles son los signos del Zodíaco menos celosos?

Cada uno de los signos del Zodíaco se comportan de manera diferente antes ciertas situaciones de desconfianza. Los celos son una emoción muy común en las personas que pueden experimentar en cualquier momento o vínculo, pero se encuentran especialmente asociados con la pareja. Sin embargo, la manera de procesarlos y las conductas que los acompañen podrían definir si una persona es celosa o no.

Es probable que algunos de los signos menos celosos pertenezcan al elemento Aire, famoso por su espíritu libre e independiente. Se trata de seres que viven bajo sus propias reglas y no desean controlar a otros. En tanto, aquellos que son de Fuego pueden superar los celos con facilidad o dejar de lado los pensamientos inseguros, gracias a su mente veloz y enérgica que los mantiene enfocados en sus objetivos y prioridades.

¿Qué datos necesitás para hacerte la carta astral?

A continuación, el ranking de los signos del Zodíaco que rara vez experimentan celos y las cualidades principales de su manera de ser.

Acuario

Como buen signo de Aire, es el menos celoso de la rueda zodiacal por su personalidad desapegada, reflexiva e independiente. Se trata de personas que priorizan su libertad por sobre cualquier otra cosa. Cuando se enamoran, lo hacen con compromiso, pero mantienen espacio y respeto con su persona especial. Valoran la autonomía y aquellos vínculos que le permiten crecer a su manera.

A los acuarianos les interesa explorar y mantener su identidad, sin importar con quién se encuentren. No toleran la posesividad, el control y las escenas de celos, elementos que pueden ser un punto de inflexión en sus relaciones. Son racionales por naturaleza, por lo que no caen en dramas innecesarios. No reaccionan impulsivamente y comprenden el amor desde el compañerismo.

Sagitario

El signo del arquero es amante de la aventura, el riesgo y la independencia. A pesar de estar en pareja, sus nacidos continúan con metas individuales como viajar, aprender cosas nuevas o conocer diferentes espacios. Este espíritu libre no congenia ni tolera los celos.

Con Júpiter como planeta regente, son el símbolo de expansión y las múltiples posibilidades. A las personas de Sagitario no les gusta la rutina, lo establecido y las reglas. En sus relaciones prefieren evitar las ataduras y no comprenden la inseguridad, escenas de celos o planteos. Es por eso que, cuando lo experimentan por parte de terceros, no dudan en alejarse. Si bien son apasionados y muy expresivos, no muestran sus actitudes posesivas, dudas o pensamientos controladores a sus parejas.

Libra

Las personas de Libra no son impulsivas, por lo cual rara vez hacen una escena de celos Shutterstock

Es otro de los signos de Aire que conforman este listado. Las personas de Libra son equilibradas y priorizan la armonía en todos sus vínculos. Prefieren reflexionar acerca de sus emociones y tomarse su tiempo para procesarlas antes que reaccionar de manera impulsiva en una escena de celos. En líneas generales, no experimentan dudas acerca de sus parejas, gracias a su confianza y buena autoestima.

Sus vínculos se construyen con el tiempo a partir de la comunicación y respeto mutuo. Son diplomáticos y correctos, por lo cual nunca crean situaciones de conflicto ni realizan planteos. Los agota cuando se encuentran en situaciones de control, comparación y posesividad. Son optimistas por naturaleza, por lo que no tienden a sospechar de quienes aman. No se dejan llevar por rumores ni juegos en el amor.

Piscis

Si bien el signo de los peces es asociado con la sensibilidad y el amor romántico, no suele experimentar celos. Se trata de uno de los signos de Agua más dulces e inocentes. Esto convierte a sus nacidos en individuos empáticos que buscan comprender las emociones de los demás antes que juzgarlos. Son optimistas por naturaleza, por lo que no desconfían de su entorno y creen que siempre se dará el mejor escenario a su favor.

Piscis se encuentra regido por Neptuno, el planeta de los sueños, por lo que suele idealizar el amor. Esto lleva a los piscianos a confiar en su conexión emocional con otros. Si se sienten correspondidos por su persona especial, rara vez sentirán que los engañan o que podrían irse con alguien más. Gracias a su elemento, prefieren fluir y entregarse al romance. Si se equivocan o los traicionan, podrían perdonar una infidelidad o incluso terminar el vínculo de manera amigable, sana y sin rencores.

Aries

Las personas de Aries no soportan las escenas de celos SHUTTERSTOCK - Shutterstock

El signo de carnero se caracteriza por su personalidad fuerte y deseos de liderazgo. Los arianos son directos, sinceros y no juegan en materia del amor. Si algo les molesta o los hace sentir mal, lo dirán sin dudarlo, pero no tienden a expresar sus inseguridades. Si sienten celos, intentan reflexionar racionalmente y buscan mejorar para sentirse mejor. Creen en que son grandes competidores si se lo proponen. Es por ello que, cuando se sienten inferiores a alguien, trabajan para superarlos.

Al tratarse de un signo de Fuego, sus nacidos optan por relaciones dinámicas y sinceras. Si no confían en su pareja, no dudan en irse. Consideran que es necesario el respeto y lealtad, por lo que no se vinculan con quienes no muestren estos mismos valores y maneras de comportarse. Si su pareja les hace una escena de celos o desea controlarlos, sin dudas cotan la relación. Odian que les digan qué hacer y cómo comportarse.