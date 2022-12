Cuán sensual sos, según tu signo del Zodíaco

escuchar

La astróloga uruguaya Susana Garbuyo explicó en un video que subió a su canal de YouTube sobre la sensualidad de cada uno de los signos del Zodíaco.

Según ella, este aspecto está muy ligado a la forma en que sienten y cómo expresan sus sentimientos. De acuerdo al elemento por el cual se rige cada signo se definirá. A su vez, hizo hincapié que en las relaciones amorosas también depende mucho el signo de la otra persona con la que se interactúa.

Aries

Las personas del primer signo de la rueda zodiacal son conocidas por su impulsividad. Su sensualidad puede resultar sorpresiva e imperativa, ya que se caracterizan por su frontalidad y su sinceridad a la hora de decir las cosas.

“Aries es un signo muy sensual y apasionado, pero tiene tanta ansiedad en momentos especiales en los que hay que agarrarlos antes de que se te escapen. Es tan ansioso y vibra tan rápido que cuando lo ven en la máxima expansión, de expresión de sus sentimientos es cuando hay que disfrutarlo”, dijo.

Tauro

El signo representado por el toro es paciente y seguro. Su parte sensual puede durar por mucho tiempo, ya que no tienen apuro y les gusta disfrutar. Ellos quieren llegar en sus tiempos a buen puerto y dejarse llevar por el enamoramiento.

“Este signo es sumamente dulce y contemplativo. No quiere por nada en el mundo la rapidez y es muy sensual y no te decepcionará, porque su lentitud ayuda bastante”, indicó la astróloga. “Cuando estés saliendo con un toro, no lo apures”, recomendó. A su vez señaló que los pequeños detalles son importantes para los taurinos.

Géminis

Este signo de Aire seduce con su charla Jacob Lund - This image is from Stocksy Unite

Géminis es un signo vital y de energía pura que conquista con la charla, su rapidez e inteligencia. Sin embargo, los geminianos no se destacan por ser románticos. Son sinceros a la hora de expresar sus sentimientos, pero son prácticos.

“Hasta en los momentos más especiales habla. Realmente todo lo comenta, pero siempre en el aire encantador de su charla y saber constante”, indicó la uruguaya.

Cáncer

Este signo de Agua es muy imaginativo y callado, por lo que puede sorprender. Es parte de su encanto ese lado inesperado. Además, al estar regido por la Luna, son muy románticos y les dan mucha importancia al amor y a la sensualidad.

“El cangrejo necesita paz y tranquilidad. Son capaces de no tocarte, pero igual hacerte sentir en las nubes”, puntualizó.

Leo

Este signo de Fuego hace sentir a la persona con quien está involucrada románticamente como la más importante del mundo. Cuando muestra su sensualidad, es un gran hacedor para asegurarse que a su pareja no le falte nada. Eso si, las personas de Leo le dan tanta importancia a lo afectivo, que esperan que su pareja haga lo mismo.

“Son sumamente eficaces y no los vas a agarrar en falso nunca, ya que ellos mismos se generan una energía múltiple que los llevarán a los mejores lugares. Y necesitan estar muy cómodos”, reflexionó Susana Garbuyo.

Virgo

Los virginianos son de los más desconfiados, entonces cuando se enamoran no lo pueden creer. Su forma de ser perfeccionista hace que dejen sus sentimientos a un lado y les sea difícil dejarse llevar por la sensualidad. Pero, cuando encuentran a alguien que pone orden en su vida, se sienten seguros y tranquilos.

“No escapa de la realidad nunca. Disfrutan al máximo, pero siempre en un ámbito en el que se sientan bien y tranquilo. A las apuradas con Virgo ni lo intenten”, aclaró.

Libra

Este signo de Aire se deja llevar mucho por lo ideal y necesita que la persona que lo seduzca cumpla todo lo que espera de su príncipe azul o de su mujer ideal. Además, necesitan un entorno lindo para sus encuentros románticos.

“Ellos se deslumbran con velas, sábanas de raso y muy poca iluminación. Tiene el encanto de saber seducir muchísimo”, resaltó la astróloga. No obstante, en el momento de comprometerse pueden ser tímidos y decidan postergarlo.

Escorpio

Escorpio se destaca por su sensualidad

Escorpio es el signo más sexual y sensual del Zodíaco. Sin embargo, pueden ser muy celosos y desconfiados. Seduce mucho la mirada y su intensidad, pero les cuesta mucho meterse de lleno en una relación. Eso si, cuando se engancha con otra persona, no la dejan ir.

“Difícil que este signo se te escape en ese momento. Son de los que no dejan escapar la oportunidad y realmente le gusta estar y disfrutar al máximo”, precisó.

Sagitario

Es un signo muy independiente, por lo que le cuesta mucho el compromiso. Lo que más lo seduce es una mente inteligente y proactiva que lo deje moverse y crea en lo que hace. Una vez que se entregan a alguien, esperan que la otra persona haga lo mismo y, a veces, dan más de lo que reciben.

“La diversión y la buena onda están siempre en estos nativos que hacen reír hasta el que no quiere. Son posesivos y, si se sienten tranquilos y seguros, será un 100% mejor”, aconsejó la uruguaya.

Capricornio

Este signo de Tierra es el más fiel de la rueda zodiacal. Su fuerte es dar la estabilidad y seguridad en su pareja, pero puede ser austero en sus demostraciones de amor, ya que prefiere demostrar su afecto en actitudes más que en palabras.

“No es muy seductor, pero tienen un aguante que puede ser que ni ellos mismos lo sepan. De todas formas, no los alteres”, observó Garbuyo.

Acuario

En el caso de los acuarianos, para ellos el amor es algo muy importante, pero no buscan enamorarse. No son conquistadores, sino que se encuentran el afecto de forma inesperada. Son compañeros y les atrae las personas con una vida social activa.

“Ellos son ‘alocados’ y te saldrán con ideas alucinantes y descabelladas que te harán sentir en otro planeta. Suelen ser un signo muy de touch and go, pero inolvidables”, advirtió.

Piscis

Piscis es el signo más romántico del Zodíaco, y necesita mucho afecto y cariño. Suele ser demostrativo y siempre está ahí para escuchar a su pareja. Seduce con las palabras y actitudes, y puede atraer a cualquier otro signo.

“Es uno de los pocos signos que no te crean dudas cuando lo conoces. Pero luego se te escurren como los peces porque los mismos se asustan”, concluyó la astróloga.

El País (Uruguay)