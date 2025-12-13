Diez famosos de Sagitario y sus características: ¿qué tienen en común?

Sagitario es el noveno signo de la rueda zodiacal y pertenece al elemento Fuego, lo que le da su personalidad enérgica y sociable. Este signo se encuentra representado por el arquero, una imagen que simboliza la búsqueda constante de expansión, conocimiento y libertad.

Sus nacidos se destacan por su capacidad de motivar a otros, hacer amigos fácilmente y su espíritu aventurero. Son optimistas por naturaleza, adoran explorar nuevos lugares y formas de vida. Son de mente abierta y siempre le dan lugar a formas alternativas de pensar, por lo que muchas veces tienden a realizar una búsqueda espiritual.

¿Qué dice tu signo del zodíaco sobre vos?

Con Júpiter como planeta regente, los sagitarianos poseen una gran fortuna. Su carisma es positivo, por lo que tienden a ver el lado bueno de las cosas, confiar en los demás y poner lo mejor de sí mismos para cada uno de sus proyectos. Les interesa la sabiduría y la exploración intelectual, por lo que buscan crecer en cada experiencia. Son seres espontáneos y carismáticos que sin dudas atraen todas las miradas sin siquiera intentarlo.

A continuación, diez famosos que pertenecen al signo de Sagitario y sus cualidades principales.

Taylor Swift

Taylor Swift es una fiel representante de Sagitario en la música

La cantante y compositora estadounidense nació el 13 de diciembre de 1989 en Reading, Pensilvania. Se trata de una de las artistas más influyentes de la música pop en el mundo, reconocida por su capacidad para reinventarse en distintos géneros musicales. A través de sus canciones, reveló parte de sus vivencias, relaciones, peleas, rupturas, traiciones y experiencias, especialmente asociadas a los vínculos sentimentales y amistades. Ganadora de múltiples premios Grammy y récords, refleja la esencia de Sagitario a través de su búsqueda de nuevos horizontes artísticos y valentía por mostrar su vulnerabilidad.

Ben Stiller

La versátilidad de Ben Stiller para estar frente y detrás de la cámara demuestran que es de Sagitario (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP) Richard Shotwell� - Invision�

El actor, director y comediante neoyorquino nació el 30 de noviembre de 1965. Saltó a la fama con películas como Zoolander, La familia de mi novia y Una noche en el museo, lo que le permitió convertirse así en uno de los representantes del humor en la pantalla grande. A pesar de su éxito y consagración, decidió continuar con su expansión artística e incursionar en el guion, producción y dirección, con éxitos como La vida secreta de Walter Mitty y Severance.

Wanda Nara

Esta sagitariana no tiene miedo de decir lo que piensa ni lo que piensan los demás de ella (Foto: Instagram @wanda_nara)

Nacida el 10 de diciembre de 1986 en Buenos Aires, se convirtió en una de las figuras del espectáculo más mediáticas de la actualidad. Se la conoce por su capacidad de incursionar en nuevos rubros como el canto, la conducción e incluso la representación futbolística. Como buena nacida de este signo de Fuego, no teme decir lo que piensa y no le teme al qué dirán, lo que la convirtió en una empresaria estratégica capaz de posicionar su marca personal como una de las más resonadas del país.

Papa Francisco

La espiritualidad de Bergoglio es uno de los rasgos más destacados de este sagitariano (Photo by Franco Origlia/Getty Images) Franco Origlia - Getty Images Europe

Jorge Mario Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires y en 2013 fue nombrado el Papa de la Iglesia Católica, el primer latinoamericano en ocupar este cargo. Se destacó por su sencillez, su visión humanitaria y su deseo de promover la paz en el mundo. Francisco creía en la inclusión, en acercar la Iglesia a los más jóvenes gracias a su carisma, calidez y cercanía con el público. Falleció en el 21 de abril de 2025 y dejó como legado su dedicación a la fe y su apertura a otras culturas.

Britney Spears

Britney Spears, Gimme More

La “princesa del pop” nació el 2 de diciembre de 1981 en McComb, Misisipi. Comenzó su carrera artística con tan solo 11 años en el programa de televisión El Nuevo Club de Mickey Mouse. Su debut solista fue con “Hit Me Baby One More Time” en 1999 y a partir de allí, alcanzó la fama global. Le siguieron éxitos como “Toxic”, “Oops I Did it Again” y “Gimme More”, y colaboraciones con estrellas como Madonna. Sin embargo, durante las últimas décadas debió enfrentar desafíos personales en los que puso a prueba el espíritu independiente y expresivo del arquero.

Jay-Z

Jay-Z construyó un millonario imperio por su versatilidad y valentía para invertir por fuera de la música

El rapero, productor y empresario nació el 4 de diciembre de 1969 en Brooklyn, Nueva York. Es uno de los artistas más influyentes de la música contemporánea, con múltiples premios Grammy y una carrera marcada por la innovación. Como buena persona de Sagitario, adora ponerse a prueba y desafiar sus talentos, por lo que incursionó en el ámbito empresarial con proyectos que abarcan desde moda hasta deportes y entretenimiento.

Miley Cyrus

La autenticidad y buen humor de Miley Cyrus la hace una de las artistas más queridas (AP Photo/Chris Pizzello) Chris Pizzello - Invision

La cantante y actriz nació el 23 de noviembre de 1992 en Franklin, Tennessee. Comenzó con su mítico personaje de Hannah Montana en la serie de Disney. A pesar de su éxito, trabajó por desprenderse y crear una impronta personal completamente independiente. Tal como ocurre con los signos de Fuego, es conocida por su autenticidad, ansias de libertad y su espíritu rebelde.

Brad Pitt

Brad Pitt tiene una gran variedad de interpretaciones que lo coloca como uno de los actores más destacados Reuters

El actor estadounidense nacido el 18 de diciembre de 1963 alcanzó el reconocimiento mundial por sus trabajos en películas como El club de la pelea, Once Upon a Time in Hollywood y Seven. Ganador de un premio Oscar, Pitt combina talento, búsqueda artística, curiosidad y una mentalidad abierta que lo lleva a involucrarse en proyectos variados.

Scarlett Johansson

Scarlett Johansson es una de las actrices más conocidas del mundo por su capacidad de elegir películas emblemáticas Annette Riedl - dpa

La actriz nació el 22 de noviembre de 1984 en Nueva York. Se trata de una de las mujeres más destacadas de su generación, gracias a su trabajo en películas como Lost in Translation, Historia de un matrimonio, Match Point y The Avengers. En la actualidad, es la mujer más taquillera de la historia, superando los 14.8 mil millones de dólares en recaudación global. A lo largo de los años, demostró un gran talento a la hora de interpretar diferentes personajes que van desde el drama, hasta el romance, comedia e incluso acción.

Kylian Mbappé

Kylian Mbappé es una de las estrellas de fútbol más destacadas de la actualidad (AP Foto/José Bretón) José Bretón - AP

El futbolista francés nació el 20 de diciembre de 1998 en Bondy, Francia, y es considerado uno de los jugadores más talentosos del mundo. En 2018 ganó la Copa del Mundo con la Selección Francesa, lo que consolidó su figura como una clave en el fútbol internacional. Muestra una mentalidad competitiva y deseo de superación personal, con un claro interés por las causas sociales e injusticia, como ha demostrado en entrevistas y conferencias de prensa durante su carrera.