La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este lunes 18 de septiembre a través de El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

La recomendación para esta jornada es que dejes a un lado los celos excesivos. Eso no te hace bien y tampoco a tu relación. Deja que tu pareja sea libre y viva su vida, no tienes que estar cuidándola para que no te falle.

TAURO

Lo mejor está por llegar y debes de estar preparado. Quizá te sientas un poco agotado porque crees que no vas del todo bien en tu trabajo o en los negocios. Sin embargo, tienes todo para sobresalir, mantente firme.

GÉMINIS

Sufrirás momentos de tensión por pensar que tu pareja no es capaz de ver la hipocresía de la gente. Pero no te preocupes, es algo que tiene que averiguar por sí mismo. Vale la pena que le dejes adquirir sus propias enseñanzas.

CÁNCER

Considerarás volver a tu puesto anterior o regresar a trabajar en una empresa en la que ya estuviste. Solo piensa que entre menos responsabilidades tengas, también menos ingresos. Haz lo que a ti te haga feliz y piensa en las consecuencias.

LEO

Es preciso que seas un poco más empático con tu pareja y que le apoyes en un difícil momento por el que atraviesa. Por muy pequeño que a ti te parezca, no debes minimizar sus emociones. Evita interrogarle directamente, sé sutil.

VIRGO

No defiendas a capa y espada algo de lo que ni siquiera estás seguro. Para meter las manos al fuego por alguien siempre tienes que confiar a ojos cerrados en él o ella. Por otro lado, no te olvides de la serenidad cuando te enojes.

LIBRA

Los astros quieren que sepas que no hay lugar demasiado lejano ni cima tan alta. Todo lo que te propongas lo puedes lograr, especialmente si estás rodeado de la gente adecuada. Trata de tener cerca solo a quienes te apoyen.

ESCORPIO

Es un buen día para que dejes de lado las prácticas secundarias que haces. Es necesario que por ahora te centres en un objetivo específico y que no pierdas el tiempo con ambigüedades. Cumple con tus propias expectativas.

SAGITARIO

Aunque no te guste, a veces necesitas escuchar las críticas o consejos que te hacen tus allegados. Está bien que seas seguro de ti mismo y que casi nunca necesites la opinión de nadie, pero no está de más tomarla en cuenta.

CAPRICORNIO

Debes saber que entre más rápido comiences, más rápido llegarás. Eso aplica para todas las cosas que quieras lograr. Así que organiza mejor tus tiempos y busca un equilibrio entre todos los ámbitos de tu vida.

ACUARIO

No intervengas en las problemáticas que tiene tu pareja con otras personas. Ella debe saber qué hacer y aprender por sus propios méritos. Además, si te entrometes, es probable que ahora seas tú el que obtenga problemas innecesarios.

PISCIS

Es un buen día para que te dejes caer en manos de lo que tú crees que es un caos. No planifiques, no estimes, no esperes, no nada. Permite que las cosas fluyan, que tomen el curso que deben, sin que tú hagas algo.