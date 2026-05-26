Mhoni Vidente reveló su último ritual de atracción para tener dinero y estabilidad en junio

La astróloga cubana Mhoni Vidente, reconocida por sus predicciones para los signos del zodíaco, también suele compartir en su canal de YouTube rituales de atracción, para llamar al dinero, el amor y la protección. Recientemente, la pitonisa propuso uno para atraer la riqueza, la abundancia y la estabilidad en junio.

Qué se necesita para realizar el ritual de atracción de riqueza de Mhoni Vidente

Según explicó la pitonisa, este proceso es ideal para aquellos que quieran reactivar su economía, obtener más dinero y tener estabilidad en el día a día.

Para realizarlo, se necesitan los siguientes elementos:

Una veladora de siete potencias.

Un plato forrado de papel aluminio.

Una copa llena de agua.

Incienso de sándalo.

Fósforos de madera.

Jabón de siete machos.

Siete monedas.

Loción de siete machos.

Tequila, ron o mezcal.

Canela en polvo.

Una copa de vidrio.

Paso a paso, el ritual de la abundancia de Mhoni Vidente

El ritual que propone Mhoni Vidente para atraer la riqueza consiste en:

Colocar la veladora de siete potencias sobre el plato forrado de aluminio.

sobre el plato forrado de aluminio. Rociar loción de siete machos sobre la veladora.

sobre la veladora. Poner un poco de canela en polvo en el plato.

en el plato. Ubicar las siete monedas alrededor de la veladora, sin importar el monto ni el tipo de divisa.

alrededor de la veladora, sin importar el monto ni el tipo de divisa. Agregar más loción de siete machos.

Espolvorear más canela sobre las monedas.

sobre las monedas. Servir tequila, ron o mezcal en la copa de vidrio.

en la copa de vidrio. Encender la veladora con cerillos de madera.

de madera. Tomar la veladora con las dos manos, pedir estabilidad económica y crecimiento laboral . Rezar un Padre Nuestro, un Ave María y solicitar la intercesión de los siete arcángeles.

. Rezar un Padre Nuestro, un Ave María y solicitar la intercesión de los siete arcángeles. Con la llama de la veladora, encender un incienso diariamente durante siete días .

. Rociar loción de siete machos en la casa o el negocio.

en la casa o el negocio. A partir del día en que se enciende la veladora, comenzar baños diarios con jabón de siete machos durante siete días .

. Después de bañarse, colocar loción en todo el cuerpo , principalmente en la nuca, los pies y las manos.

, principalmente en la nuca, los pies y las manos. Al pasar los siete días, tirar la veladora y limpiar las monedas .

. El agua y el alcohol de las copas deben tirarse a la calle.

Mhoni Vidente reveló un ritual diseñado para atraer prosperidad económica Captura de pantalla Youtube Mhoni Vidente

Cuándo hacer el ritual de la riqueza de Mhoni Vidente

Según indicó en el video compartido a través de su canal de YouTube, la astróloga dijo sobre el ritual de la riqueza que se trata de una opción económica que brinda resultados rápidos. Para ver mejores beneficios, la recomendación de la pitonisa es realizarlo una vez al mes.

El ritual de la abundancia de Mhoni Vidente dura siete días YouTube Mohoni Vidente

Explicó que se puede iniciar cualquier día, pero que es importante concentrarse, dejar atrás los miedos y la pesadez. De acuerdo con Mhoni Vidente, aplica tanto para aquellos con un negocio propio como para quienes tienen un empleo y quieren ver mejores resultados y crecimiento en el día a día.

También señaló que una de las razones por las cuales se trata de un ritual poderoso es que incluye la loción de siete machos que sirve para alejar cualquier energía negativa y eliminar estancamientos económicos.