El ritual de Mhoni Vidente para hacer el 1° de mayo y atraer riqueza todo el mes
Este procedimiento místico está enfocado en llamar a la abundancia, prosperidad y estabilidad económica para quienes lo realicen
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El viernes 1° de mayo se celebra el Día del Trabajo o del Trabajador en gran parte de América Latina y Europa. Es por esto, que Mhoni Vidente lo resalta como una fecha ideal para realizar un ritual enfocado en atraer abundancia, prosperidad y estabilidad económica durante todo el mes de mayo. Según detalló la astróloga, la fecha marca un inicio energético que debe aprovecharse para atraer eso que se desea en la vida.
Materiales necesarios para el ritual de Mhoni Vidente para el 1° de mayo
Según el video, publicado en su cuenta de YouTube, el ritual requiere reunir previamente ciertos elementos. Todos los artículos funcionan como símbolos de atracción económica y canalización de energía:
- Perfume personal.
- Canela.
- Una veladora amarilla.
- Dinero en efectivo o monedas.
- Una copa con agua.
- Un plato forrado en aluminio.
- Tequila, mezcal o ron.
- Dos limones.
- Perfume de la suerte o perfume del pájaro macúa.
- Incienso de sándalo.
Paso a paso del ritual de Mhoni Vidente para atraer dinero
El primer paso consiste en rociar los dos limones con el perfume personal y luego agregar el del pájaro macúa. “Esto te va a ayudar... nos lo vamos a pasar por todo el cuerpo pidiéndole al Arcángel Miguel por protección y que nos quite todas las malas energías”, detalló Mhoni Vidente.
Ese proceso debe repetirse tres veces seguidas mientras se reza el Padre Nuestro. Luego, los cítricos completos se depositarán en la copa con agua: “Los limones siempre se tienen que elevar hacia arriba, pero si se sumergen no importa”. En caso de que se caigan al fondo, al día siguiente hay que sacarlos, tirar el agua de la copa, volverla a llenar y volverlos a depositar.
Después, hay que tomar el dinero que se utilizará como amuleto y limpiarlo energéticamente. Para ello, debe aplicarse perfume personal sobre el billete o moneda mientras se sostiene con las manos, con la intención de eliminar cargas negativas y prepararlo para atraer abundancia.
“Nos lo vamos a pasar por todo el cuerpo pidiendo que venga todo ese dinero que necesitamos para estar mejor”, aseveró la pitonisa. Ese dinero debe introducirse en la copa de agua.
La pitonisa indicó que la canela debe utilizarse como elemento clave dentro del ritual, ya que se asocia con la prosperidad. Esta se coloca alrededor de la veladora amarilla, que está sobre el plato cubierto de papel aluminio.
Enseguida, hay que poner el tequila, mezcal o ron en otra copa para después encender el incienso y la veladora. En ese momento, la persona debe concentrarse y realizar peticiones claras relacionadas con dinero, trabajo y bienestar. Es importante mantener pensamientos positivos para fortalecer la energía del proceso.
La pitonisa enfatizó que la concentración es fundamental, ya que la intención que se proyecta durante el ritual influye directamente en los resultados.
Qué hacer con el dinero después del ritual
Finalmente, la astróloga dijo que el dinero utilizado en el ritual se convierte en amuleto una vez concluido el proceso, ya que queda cargado con la energía de la práctica. Según dijo, se requiere esperar a que la veladora se consuma por completo, después tirar el agua de la copa, dejar secar el billete o monedas y luego usarlo para comprar algo.
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