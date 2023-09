escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este viernes 1° de septiembre a través de El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

Te sentirás lleno de energía y dispuesto a abatir cualquier obstáculo que se te ponga en frente. Tendrás varios desafíos en tu trabajo y los cumplirás todos con éxito. Toma en cuenta los consejos que te han dado las personas con experiencia.

TAURO

La recomendación es que resuelvas los asuntos pendientes que hay en tu casa, desde las conversaciones incómodas con algunos miembros de tu familia, hasta los arreglos que le hagan falta a los muros o puertas.

GÉMINIS

Te sentirás un poco cansado con el pasar de las horas, así que trata de cumplir con todos tus compromisos desde temprano. Después planea unas vacaciones o pide al menos algunos días de descanso a tus superiores.

CÁNCER

Tendrás que tomar algunas de las decisiones más difíciles de tu vida, pero si tienes confianza en ti todo saldrá bien. Respecto a tus relaciones interpersonales, es preciso que seas más selectivo y no te involucres con cualquiera.

LEO

Es muy probable que recibas visitas inesperadas de familiares, acéptalas en tu casa con calidez. Te encontrarás con algo que nunca habías imaginado, solo no te sorprendas demasiado y trata de vivirlo de la mejor manera.

VIRGO

La recomendación de los planetas para esta jornada es que intentes cambiar algunos de tus comportamientos más dañinos. No aportan nada a la sociedad y, lo más importante, tampoco te dejan nada bueno a ti.

LIBRA

Entrarás en una etapa de tu vida en la que el trabajo se llevará la mayor parte. Te será complicado visitar a tu familia, pero se requiere que busques espacios para hacerlo. Recuerda que los seres queridos deben ser prioridad.

ESCORPIO

Varios miembros de tu familia no estarán de acuerdo con las decisiones que tomarás. No obstante, es algo que no debería de importarles porque no es su vida. Así que solo ignóralos y no lo sientas tan personal.

SAGITARIO

Cerrarás un nuevo contrato o recibirás increíbles propuestas de trabajo. Trata de verte profesional y haz todo lo que te pidan desde un principio. Por otro lado, recibirás sorpresas que te dejarán con la boca abierta.

CAPRICORNIO

Los astros te dicen que lo que más disfrutarás este viernes serán las conversaciones íntimas con tus amigos. No hay nada como pasar un buen instante de relajación. Mantén un buen equilibrio en tu entorno.

ACUARIO

Te sentirás con la necesidad de viajar, aprender y disfrutar la vida al máximo. Aprovecha ese ímpetu para realizar todos los cambios que creas necesarios y visitar los lugares que siempre soñaste. Que nada te detenga.

PISCIS

Sé paciente contigo y no te fuerces a hacer cosas que no quieres. Tienes un gran talento, pero está bien si a veces no puedes llevar a cabo ciertas actividades, es de humanos. Evita a las personas que traten de provocar una pelea contigo.