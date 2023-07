El horóscopo de Nana Calistar para hoy, jueves 20 de julio

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este jueves 20 de julio en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Habrá algunos cambios en materia laboral y eso ayudará a que salgas un poco de la rutina. Aunque, si realmente ya te hartaste de estar en el mismo trabajo, empieza a buscar opciones que te satisfagan y te hagan feliz.

TAURO

Tienes que aprender que las relaciones de cualquier tipo son un compromiso, sobre todo las amorosas. Si no estás dispuesto a dejar de hacer cosas del mundo de los solteros, entonces no te comprometas con nadie.

GÉMINIS

Es hora de que empieces a reflexionar sobre tu manera de actuar con tus amistades. No siempre eres amable con tus amigos y eso provocará que se alejen de ti a la larga. Trátales con más cariño y empatía.

CÁNCER

Ten cuidado con tu carácter porque cambias de humor muy constantemente y, en ese camino, lastimas a las personas. No tienes tacto para decir las cosas, ni siquiera con tus seres queridos, y eso tiene que cambiar.

LEO

Una persona te meterá en problemas muy fuertes este jueves, trata de identificar quién es para ver si puedes evitarlo. Ten cuidado con los chismes en tu trabajo, no permitas que ese tipo de situaciones te causen problemas.

VIRGO

Un proyecto que esperabas con mucho entusiasmo podría ser cancelado. Sin embargo, los planetas te dicen que no debes desanimarte. Que esto te sirva como experiencia para no cometer los mismos errores en el futuro.

LIBRA

La recomendación para el día de hoy es que no ingieras comida que tú ya sabes que te hace daño. Tu cuerpo es la mayor posesión que tienes, cuídalo comiendo sano y con actividad física. Te sentirás con más energía.

ESCORPIO

Si tienes una relación, piensa dos veces lo que vas a decir este jueves. Podrías cometer alguna imprudencia y a tu pareja le molestará mucho. No exijas algo que ni siquiera tú estás dispuesto a dar, primero comienza contigo.

SAGITARIO

Es probable que tú y tu pareja atraviesen por momentos difíciles. No estarán en su mejor momento, pero eso ni significa que su relación vaya a terminar o que ya no se amen. Es normal, no todo puede ser perfecto.

CAPRICORNIO

Hay probabilidades de embarazo, por lo que si no quieres que suceda es mejor que te cuides y lo evites. En cuestiones de trabajo, tendrás que ponerle más esfuerzo a esos proyectos que amas si es que quieres que funcionen.

ACUARIO

Los amores del pasado finalmente desaparecerán de tu vida y nuevas personas llegarán. Se terminó esa etapa de nostalgia y melancolía, es tiempo de florecer. Solo no dejes que cualquiera entre a tu vida íntima, ve con calma.

PISCIS

Los astros te dicen que es tiempo de que cambies tu actitud y veas la vida de una forma más positiva. Solo tú tienes el poder de cambiar lo que no te gusta y empezar a hacer lo que sí. Toma riesgos sin miedo.

