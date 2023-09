escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este lunes 11 de septiembre en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

Aries

Lo que los planetas te recomiendan hacer en este inicio de semana es que tomes decisiones más audaces, que seas más valiente de lo que has sido hasta ahora. Es la única forma en la que obtendrás nuevas oportunidades.

Tauro

Es tiempo de que disfrutes de los placeres de la vida, no todo es trabajo, a veces también mereces y necesitas desconectarte de tus obligaciones. Si continúas enfrascado únicamente en tu empleo, te arrepentirás en el futuro.

Géminis

Se impone que profundices un poco más cuando te relaciones con gente nueva, solo así podrás hallar una verdadera conexión. Sueles alejarte de la gente porque piensas que ya no sientes nada a su lado, pero en realidad el problema eres tú, que no sabes conservar algo duradero.

Los horóscopos para Nana Calistar para hoy UNSPLASH

Cáncer

No puedes ser el pañuelo de lágrimas de todos, es un buen gesto de tu parte que siempre quieras ayudarlos, pero a la larga se convierte en una enorme carga para ti. Tienes que aprender a decir que no cuando realmente no estés en condiciones.

Leo

Estás en tu mejor momento para brillar, ser el protagonista de cualquier historia. Al mismo tiempo, tus habilidades de liderazgo se encontrarán en su punto máximo, lo que te hará destacar casi en cualquier lugar al que vayas.

Virgo

Suelta un poco el control de las cosas, no puedes estar detrás de todo para que salga bien. Ya es momento de que abraces los pequeños errores y no te obsesiones con la perfección. Así es la vida, compréndelo.

Libra

Se impone que este lunes tomes decisiones definitivas en varios temas que habías pospuesto. Si bien las opciones no te convencen del todo, no puedes dejar pasar más días sin tener un rumbo fijo. Si no avanzas, te arrepentirás.

Escorpio

Abre tu corazón sin importar lo que vaya a suceder. Permítete ser vulnerable, es algo normal en todas las personas, además mostrarte tal cual eres es una buena forma de generar conexiones más profundas con la gente.

Sagitario

No trates de escaparte de tus responsabilidades, si ya te comprometiste a hacer algo, lo ideal es que lo cumplas. Esto aplica para todos los aspectos de tu vida, desde el sentimental hasta el profesional. Enfrenta tus compromisos.

Capricornio

Es preciso que dejes de ser tan serio y aprendas a reírte de la vida, diviértete con todo lo que te suceda, aun si es negativo. Debes comprender que no todo es trabajo, que a veces la risa es la mejor medicina para el estrés.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

Acuario

Se impone que saques a la luz tus pensamientos más creativos y revolucionarios, es el instante perfecto para que el mundo entero los conozca. No muchos saben que posees una mente brillante, quedarán sorprendidos.

Piscis

La recomendación de los astros para esta jornada es que, al momento de tomar decisiones, utilices tu intuición. No dejes que las emociones te arrastren, piensa con la cabeza si se trata de algo importante y que requiere de concentración.