Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 4 al 10 de mayo

Jimena La Torre dio a conocer sus predicciones para la semana comprendida entre el lunes 4 de mayo y el domingo 10 de mayo. La astróloga afirmó mediante un video en su cuenta de YouTube que este período estará marcado por la presencia de Plutón Retrógrado en Acuario.

Lo que indican los astros para la primera semana de mayo Freepik

Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana

Aries

Plutón retrógrado en Acuario impulsa revisar estrategias laborales y transformar viejas dinámicas. Ajustar vínculos profesionales y cambiar enfoques te permite fortalecer proyectos con visión más innovadora.

Carta de la suerte : El As de Espadas. “Lográs una claridad mental absoluta para cortar con lo que no sirve y tomar decisiones firmes que te abren nuevos caminos”.

Tauro

Este tránsito te lleva a replantear metas profesionales y estructuras de poder en el trabajo. Revisar ambiciones con profundidad fortalece decisiones y mejora tu posicionamiento a largo plazo.

Carta de la suerte : La Templanza. “Encontrás el equilibrio justo y la paciencia necesaria para que todo se acomode armoniosamente en tu vida laboral”.

Géminis

Plutón retrógrado en Acuario favorece revisar ideas, estudios y estrategias de expansión laboral. Cambiar creencias limitantes impulsa decisiones más audaces y crecimiento profesional sostenido.

Carta de la suerte : El Diez de Oros. “La estabilidad material y el éxito en tus proyectos se consolidan, brindándote una gran seguridad para el futuro”.

Los geminianos podrán revisar ideas, estudios y estrategias de expansión laboral.

Cáncer

Este tránsito activa revisión de recursos compartidos, inversiones y alianzas laborales. Soltar esquemas rígidos permite transformar acuerdos y fortalecer tu estabilidad profesional y económica.

Carta de la suerte : El Juicio. “Llega un momento de renovación y despertar; es hora de dejar atrás el pasado y aceptar una nueva y mejor etapa profesional”.

Leo

Plutón retrógrado en tu signo opuesto impulsa a revisar asociaciones y dinámicas profesionales. Ajustar vínculos, negociar mejor y redefinir compromisos fortalece proyectos compartidos y crecimiento sostenido.

Carta de la suerte : El Dos de Oros. “Aprendés a manejar varias situaciones a la vez con gran habilidad, manteniendo el equilibrio financiero con mucha destreza”.

Virgo

Esta energía favorece transformar hábitos de trabajo y mejorar procesos cotidianos. Revisar métodos, optimizar recursos y soltar cargas improductivas impulsa resultados más sólidos y eficientes.

Carta de la suerte : El Ermitaño. “Un tiempo de reflexión interior te permite encontrar las respuestas correctas para avanzar con sabiduría y paso seguro”.

Las personas de Virgo podrán transformar hábitos de trabajo y mejorar procesos cotidianos

Libra

Plutón retrógrado en Acuario activa revisión creativa y cambios en proyectos personales. Innovar con estrategia fortalece tu proyección profesional y abre oportunidades de crecimiento más auténticas.

Carta de la suerte : El Seis de Espadas. “Iniciás un viaje hacia aguas más tranquilas, dejando atrás los conflictos para alcanzar una etapa de mayor paz y claridad”.

Escorpio

Este tránsito impulsa revisar bases laborales, estructuras internas y decisiones de largo plazo. Transformar lo que ya no sostiene crecimiento mejora tu estabilidad y tu dirección profesional.

Carta de la suerte : El As de Bastos. “Se enciende una chispa de energía renovada que te impulsa a iniciar proyectos con una pasión y fuerza imparables”.

Sagitario

Plutón retrógrado favorece revisar acuerdos, comunicación y estrategias laborales. Reformular ideas con profundidad mejora negociaciones, fortalece alianzas y potencia proyectos innovadores y duraderos.

Carta de la suerte : El Caballero de Bastos. “Avanzás con determinación y coraje hacia tus metas, contagiando tu entusiasmo y logrando avances rápidos”.

Capricornio

Este tránsito impulsa revisar recursos, valor profesional y decisiones económicas. Transformar cómo administrás tu energía fortalece resultados y mejora tu crecimiento laboral a largo plazo.

Carta de la suerte : La Rueda de la Fortuna. “El destino gira a tu favor trayendo cambios positivos e inesperados que te colocan en el lugar donde debés estar”.

Los capricornianos deberán revisar sus recursos, valor profesional y las decisiones económicas

Acuario

Plutón retrógrado en tu signo activa una profunda revisión de identidad profesional. Replantear objetivos, liderazgo y estrategias te permite redirigir tu crecimiento con más poder y autenticidad.

Carta de la suerte : El Loco. “Te animás a dar ese salto de fe hacia lo nuevo con total libertad, confiando plenamente en lo que el universo tiene para vos”.

Piscis

Esta energía impulsa revisar procesos internos que afectan tu trabajo. Soltar patrones inconscientes y redefinir prioridades fortalece decisiones, mejora enfoque y prepara avances profesionales sostenidos.