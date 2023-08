escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este martes 29 de agosto en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

Aries

Estarás listo para la acción, tendrás mucha energía, casi hasta para regalar. Solo controla esos impulsos de querer hacerlo todo porque podrías meterte en problemas. Ponte pausa cuando sea necesario, ve con más calma.

Tauro

La recomendación para este martes es que no te pongas necio con quien no lo merece. A veces es crucial que seas más flexible con la gente que te rodea, no todo puede ser como tú lo quieres o como tú lo visualizas.

Géminis

Sueles tener la mente por todas partes, algo que es bueno para fomentar tu creatividad y desarrollar ideas más innovadoras. Sin embargo, puede llegar a ser bastante agotador, no te permitas pensar ni analizar de más.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

Cáncer

Estarás un poco más sensible que de costumbre, pero eso no significa que debas hacerles dramas por todo a quienes te rodean, aprende a controlarte. Por otro lado, utiliza tu intuición para solucionar problemas.

Leo

En los próximos días brillarás más que nunca, darás a notar por qué eres el rey del Zodíaco. Sin embargo, no seas tan egocéntrico porque podrías molestar a alguien. Nunca confundas el amor propio con el egocentrismo.

Virgo

Eres una de esas personas que están obsesionadas con los detalles y el orden, pero ya es hora de que modifiques esa personalidad. Deja de ser tan perfeccionista y concéntrate en otras cosas que requieren de tu atención.

Libra

Siempre buscas el equilibrio y la armonía en tu entorno, pero a veces no es posible porque no todo depende de ti. Esa es justo la enseñanza para este día, que no te preocupes por las cosas que no puedes cambiar.

Escorpio

Es preciso que controles los celos que sientes por tu pareja porque son infundados. Ten por seguro que tu ser amado ni siquiera piensa en otra persona que no seas tú. Déjalo ser libre, tiene una vida individual, no todo gira en torno a ti.

Sagitario

Te encanta explorar y aventurarte a lo desconocido, pero este martes no es recomendable que lo hagas. Hoy sí tienes que plantar los pies sobre la tierra y hacer un plan para realizar todo lo que necesitas. No improvises.

Capricornio

Ya es hora de que te des cuenta de que la vida no necesariamente es para vivirla llena de responsabilidades o preocupaciones. También tienes que disfrutar de los pequeños y los grandes placeres.

Acuario

No permitas que tu mente vuele tan alto, céntrate un poco más en la realidad. Echar a andar la imaginación está bien por un rato, pero no para mantenerte así para siempre. Asegúrate de hacer aterrizar tus ideas.

Piscis

Vivirás una montaña rusa de emociones el día de hoy, por varios sucesos que se te presentarán. Que eso no te desestabilice ni te haga cambiar la forma de pensar, mantente firme y decidido sobre lo que deseas para el presente y el futuro.