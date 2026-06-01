Horóscopo chino: las predicciones para la primera semana de junio

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Este ciclo trae a la Rata oportunidades laborales, nuevos contactos y una excelente proyección social. Tu dedicación al trabajo se manifestará al máximo y tu fortaleza radicará en la espiritualidad para vivir la vida con más calma ya que comenzarás la semana con algunas oscilaciones en tu ánimo. Tendrás momentos de calma y concentración y otros más inestables. Sin embargo, con la actitud resolutiva propia de tu signo, con el correr de los días, resolverás cuestiones que te venían preocupando. Un encuentro casual podrá ser muy significativo. Tus propósitos amorosos se situarán en su verdadera perspectiva.

Tendencia : asumir compromisos, sin perder la autonomía.

Los 12 animales que componen el horóscopo chino iStock

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

La influencia que recibirá el Búfalo genera un cambio sustancial en el modo de abordar sus actividades. Habilita a la voluntad a través de chispazos de intuición y una gran claridad mental que te permitirá ver más allá. Un cambio personal en el manejo del dinero te hará sentir más seguro y positivo. El futuro se presenta esperanzador para quienes nacieron un año Búfalo; el destino compensará a quienes se hayan esforzado en el último tiempo. Oportunidades a través del contacto con personas influyentes que abrirán nuevos caminos. Novedades alentadoras tanto en la familia como en los vínculos amorosos.

Tendencia : aprender a aceptar las diferencias.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Período de grandes desafíos para el Tigre, con la posibilidad de recuperar territorio en el área laboral y resolver temas pendientes en lo personal. Ideal para ordenar rutinas, iniciar tratamientos, dietas desintoxicantes o actividades físicas. Contarás con los recursos energéticos necesarios para cumplir con toda la tarea y en lo económico es probable que repongas ahora tus reservas luego de un período de gastos. El Tigre es uno de los signos más atractivos y seductores del horóscopo chino, pero muchas veces escapa de los compromisos. Ésta es una etapa ideal para transformar cualquier tendencia negativa que te aleje del amor.

Tendencia : disfrutar de cada momento.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Cierre de cuentas, balances y nuevos planes para el Gato. Finalizarás los pendientes y te sentirás liviano. Alguna buena novedad laboral podrá posicionarte con grandes posibilidades de crecimiento. Habrá nuevas posibilidades y desafíos, deberás tener la mente clara y tu poderosa intuición afilada para elegir bien. Es tiempo de renovar la escala de valores y los hábitos cotidianos relacionados a la salud. La mente y el corazón del Gato se debatirán ante diferentes opciones. No tomes decisiones apresuradas. Con una nueva mirada, abordarás todo de manera más sabia e iluminada.

Tendencia : mantener el esfuerzo llevará a buen fin los proyectos.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Habrá renovación y cambios positivos en la vida laboral y personal del Dragón. Sentirás que todo comienza a ir mejor y podrás resolver asuntos familiares que te preocupan. Mucha energía positiva que deberás saber aprovechar para dar un paso adelante en tus actividades y vida en general. Buen momento para las finanzas, la autoestima y el desarrollo de tus talentos y actividades. Estarás muy centrado en vos mismo, tu crecimiento e intereses. Comunicativo y bien predispuesto; en el amor tendrás una actitud más distante que te permitirá comprender mejor tus verdaderos sentimientos y necesidades afectivas.

Tendencia : pegar el salto, lanzarte con confianza a la aventura.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

La Serpiente comenzará la semana con un fuerte afán de movimiento y acción. Nada amedrentará a cada sigilosa Serpiente que esté dispuesta a afrontar nuevos desafíos. Tomarás las riendas en algunos asuntos que estaban pendientes y lentamente pondrás todo al día para sentirte aliviado y libre para decidir. Surgirán ganancias a través de ámbitos inesperados. Las circunstancias te permitirán lucirte en reuniones sociales exigentes y establecer provechosos contactos. Si estás muy sensible, será conveniente canalizar positivamente las energías a través de actividades artísticas o espirituales.

Tendencia : evitar idealizaciones en cuanto al amor.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Tiempo de conquistas y despegue personal para el Caballo. Podrás salir de situaciones estancadas y asumir las riendas de tus actividades. La influencia del momento traerá interesantes renovaciones y mejorará las ganancias y economía en general. Se cierra un ciclo más dificultoso para inaugurar un período luminoso, de suerte inédita y realización. Contarás con mucha energía pero no deberás descuidar el orden y cuidado en cuanto al descanso, la alimentación y el ejercicio. Sentirás algunas presiones de parte de tu pareja, que te volverán más responsable y realista a la hora de relacionarte.

Tendencia : poderosa energía y fuerza de voluntad.

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

La buena influencia que recibirá esta semana, permitirá a la Cabra consolidar una base fuerte. Podrás sentar la plataforma de un negocio y su porvenir económico, aprenderás cómo administrar de forma inteligente las finanzas y crecerás en confianza y seguridad. Tendrás nuevos puntos de vista que te permitirán ver de un modo positivo tu situación y posibilidades. Una visión más abierta y relajada te llevará a encarar una profunda transformación personal que favorecerá además, la vida de relación. Buen momento para realizar diversas actividades en el hogar y tener mayor acercamiento con familiares.

Tendencia : la recompensa a tus esfuerzos no tardará en llegar.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Buen momento para el Mono en cuanto a reformular objetivos con tranquilidad. Posibilidad de abandonar algún proyecto que no te convence y ver con mayor claridad el camino correcto. Será conveniente evitar el contacto con personas negativas o envidiosas, en especial dentro del entorno laboral. La gran discreción y reserva del Mono serán imprescindibles en estos días. Comenzarás un período apto para mejorar la forma en que llevás adelante tu economía y resolver temas pendientes respecto a los recursos y bienes. Se moviliza la comunicación y vida social del Mono. No es momento de tomar grandes decisiones en el plano afectivo.

Tendencia : fuerza interior, valor y convicción.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Excelente período para el Gallo en cuanto al desarrollo de actividades creativas. Sabrás poner tu impronta en todo lo que realices; positivo para conectar con tus verdaderos deseos y establecer prioridades. Surgirán nuevos objetivos que serán estimulantes en esta etapa que puede resultar difícil. Es hora de dirigir tus energías con consciencia y madurez. La economía tiende a mejorar y con ello, tu calidad de vida. Se moviliza la vida social y el acercamiento con viejas amistades del pasado. Procurá ver todo de manera positiva y tomar decisiones con determinación y coraje. Algo que comenzó como una amistad, puede convertirse en romance.

Tendencia : desarrollo interior, nuevos criterios que guiarán tu vida.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Semana ideal para reorganizar y encaminar todo aquello que tengas en mente. Oportunidad de poner en orden temas administrativos y planificar proyectos hacia el futuro. La influencia del momento para el Perro moviliza mucho el inconsciente y sugiere pasar revista al pasado. Un tiempo de calma, introspección, análisis y limpieza de canales emocionales, de todo el lastre que debés dejar atrás para iniciar un nuevo ciclo. Un momento de transición para quienes han nacido un año Perro, que deberán acompañar con confianza y sin ansiedades. Se darán situaciones atípicas en las relaciones personales que pondrán en juego tus emociones.

Tendencia : tiempo de acopio de energías.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Un nuevo período de crecimiento encontrará al Chancho con la mente clara a la hora de elegir. Días ideales para ponerte al día y completar tareas inconclusas. Algunos temas relacionados con el patrimonio y las finanzas requerirán especial atención. Dedicarte a resolverlos, evitará posteriores complicaciones, además, contarás con habilidad para realizar fructíferos intercambios y abrir nuevas opciones. Las energías del momento dulcifican el carácter y traen alegrías al hogar, reencuentros y relaciones felices; te devolverán tu natural sentido del humor; estarás activo, entusiasmado y muy proclive a los placeres.

Tendencia : adoptar una rutina diaria para descontracturar, estirar y relajar el cuerpo.