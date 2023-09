escuchar

El astrólogo Víctor Florencio, mejor conocido como Niño Prodigio, dio los horóscopos de este jueves 14 de septiembre a través de su página web oficial. Desde primera hora, anunció qué traerán los astros para cada signo de la rueda zodiacal. A nivel general, la Luna Nueva de Virgo se presentará ante muchos y les brindará una oportunidad única para sanar, purificarse y descubrir soluciones prácticas en sus vidas diarias.

Aries

Estarás más preocupado que nunca por conflictos económicos, pero se resolverán de inmediato y la balanza se inclinará a tu favor muy pronto. Date un descanso para salir de la rutina y disfrutar de los placeres de la vida.

Tauro

Eres muy poco arriesgado, pero estás en el momento perfecto para demostrarte a ti mismo que estás listo para salirte de la línea de vez en cuando. No te asustes, no hay nada malo que pueda pasar, si no te gusta, vuelves a la normalidad y se acabó.

Géminis

Todo lo que tiene que ver con tu familia está bien aspectado para ti. Sentirás que no hay barreras entre ustedes y que puedes contar con ellos para todo. Esa fuerza te ayudará a solucionar problemas que tenías pendientes.

El Niño Prodigio y sus horóscopos de hoy @ninoprodigio / Instagram

Cáncer

Tendrás más ganas de salir a divertirte y estar en reuniones sociales, pasar tiempo con tus amigos y entablar conversaciones profundas con ellos. Hazlo, que nada te detenga, es una buena manera de refrescar la mente.

Leo

Los astros te dicen que estás por entrar en una buena jornada financiera. El dinero no te faltará y encontrarás los métodos correctos para cada vez hacer más dinero. Solo mantente atento a las oportunidades que se te presenten.

Virgo

Te sentirás listo para dar un giro inesperado en tu vida. Si bien antes no te atrevías a dar saltos tan grandes, este jueves verás que eres una persona diferente y que estarás motivado para incluso ir por rutas inexploradas.

Libra

La energía planetaria está sobre tu signo, lo que te ayudará a mantenerte más concentrado en tus objetivos. Soltarás los deseos egoístas y te dispondrás a ayudar a los demás sin esperar una recompensa a cambio.

Escorpio

Estás en el momento correcto para intentar concretar tus proyectos. Rodéate de gente que, aunque no tenga los mismos intereses que tú, te ayude a avanzar. Estar al lado de amigos que no tienen aspiraciones no te hará bien.

Sagitario

Tendrás la oportunidad de ascender de puesto y protagonizar un cargo importante. Todo es gracias al esfuerzo que le pones a las cosas y a los aportes innovadores que haces. Aprovecha la tecnología para seguir así.

Capricornio

Sentirás la necesidad de renovar todo lo que hay en tu entorno, desde tus relaciones hasta el espacio en el que vives. Esa es una señal de que ya no estás dispuesto a conformarte con lo mínimo, sino que esperas solo lo mejor.

Niño Prodigio dio los horóscopos para esta jornada Niño Prodigio/YouTube

Acuario

Te irá bastante bien en el amor, conectarás de una forma inimaginable con tu pareja. Esa satisfacción que te dará estar a su lado no la conseguirás en otro lugar, así que trata de mantener esa armonía entre ustedes.

Piscis

Si estás en una relación amorosa, la interacción entre ustedes mejorará de una forma espectacular y se abrirá una nueva etapa entre ustedes. Si no tienes, hay probabilidades de que conozcas a alguien excepcional.