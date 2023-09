escuchar

El astrólogo Víctor Florencio, mejor conocido como Niño Prodigio, dio los horóscopos de este jueves 7 de septiembre a través de su página web oficial. Desde primera hora, anunció qué traerán los astros para cada signo de la rueda zodiacal. A nivel general, la Luna estará de paseo por Géminis y formará una cuadratura con Neptuno, así que hay que tener cuidado con revelar información privada.

Aries

Te llegará un mensaje o quizá una llamada un tanto confusa. Al principio no sabrás qué responder, pero no te preocupes, de inmediato resolverás. Cuando estés en medio de la conversación, mesúrate y no digas cosas que no son correctas.

Tauro

Es preciso que aprendas a manejar de mejor forma tu dinero porque podrías dar un paso en falso del que te arrepentirás en el futuro. No gastes en cosas que no necesitas ni hagas inversiones de las que no estás seguro.

Géminis

Este jueves brillarás más que nunca, la gente se quedará mirándote a donde quiera que vayas. Destacarás tanto por tus talentos como por la seguridad que irradias. Solo intenta no dar ideas erróneas a quienes te admiran, manéjate siempre con respeto.

Los horóscopos de Niño Prodigio para el día de hoy Niño Prodigio/Facebook

Cáncer

Se impone que le des un poco más de atención a varios aspectos que dejaste de lado y que realmente sí tienen importancia en tu vida, como lo son la lectura y la meditación. Mantente en sintonía contigo mismo y con tus gustos.

Leo

Te mostrarás decidido a ir en busca de tus objetivos y tus ideales, no te importará ninguno de los obstáculos que te encuentres en el camino. La única advertencia es que aprendas a diferenciar los sueños de las fantasías, estas últimas no son alcanzables.

Virgo

Varias personas te harán comentarios fuera de lugar y de críticas hacia uno de tus proyectos, su finalidad es bajarte los ánimos e intentar que no progreses. No permitas que te afecten, retírate de ahí e ignóralos.

Libra

Aunque pienses que todo está mal, recibirás buenas noticias el día de hoy y te sucederán eventos afortunados. Esa será la señal que esperabas para saber que tu entorno cambiará y que todo irá mejor a partir de ahora.

Escorpio

La recomendación del Cosmos es que no le cuentes tu información personal a cualquier persona porque habrá alguien que, después, la utilizará en tu contra. En relación con el amor, no des lo que no recibes, así de simple.

Sagitario

Si te sientes confundido respecto a un tema, escucha diferentes consejos y opiniones para saber por cuál camino ir. No permitas que recuerdos del pasado interfieran en tu vida actual, tómate un tiempo para reflexionar si es necesario.

Capricornio

Se impone que desaceleres un poco la marcha y trates de ir más lento, en todos los aspectos de tu vida. A veces intentas lograr tantas cosas a la vez, que no te das tiempo para descansar. No caigas en el modo automático, detente a pensar un poco.

Acuario

Dejarás a más de uno sorprendido con tu simpatía. Le resultarás atractivo a muchas personas de cualquier lugar en el que te pares. También sobresaldrás con tu personalidad fluida y carismática, sigue así.

Piscis

No trates de evadir las responsabilidades familiares, eso es algo que tendrás que hacer de por vida. Además, si eres una persona ausente, luego podrías arrepentirte de no haber estado cuando más hacía falta.