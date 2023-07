El horóscopo de Niño Prodigio para hoy, martes 25 de julio

escuchar

El astrólogo Víctor Florencio, mejor conocido como Niño Prodigio, dio los horóscopos de este martes 25 de julio a través de su página web oficial. Desde primera hora, anunció qué traerán los astros para cada miembro de la rueda zodiacal. Advirtió que, a nivel general, el tránsito lunar promete intensidad, especialmente por los fuertes contactos con Plutón y el ingreso a Escorpio.

Aries

Lo primero que debes evaluar al momento de elegir a la persona ideal para estar contigo en pareja es que se esfuerce por acompañarte a hacer hasta las cosas que no le gustan. Tiene que apoyarte en los momentos de dicha, pero también en los desafíos.

Tauro

La recomendación de los planetas para este martes es que cuides un poco más tu integridad física, dado que la has tenido un poco olvidada. Tu cuerpo es la mayor posesión que tienes y no debes descuidarlo en ningún aspecto.

Géminis

Comenzarás a desarrollar sentimientos que antes no tenías, como los celos. Verás amenazas donde no las hay, así que sé un poco más analítico al respecto. No permitas que tus relaciones se vean dañadas a causa de eso.

Cáncer

Se impone que te relajes un poco más dentro de tu hogar, no tomes un papel que pueda molestar a los demás. Sueles acusarlos, molestarlos y hasta ordenarlos, pero eso debe terminar. Acércate a ellos de otra forma.

Leo

Este martes tendrás que ser un poco más discreto a la hora de hablar sobre cosas íntimas, tanto tuyas como de los demás. Podrías cometer un error al revelar información confidencial y alguien, aparte de ti, saldría perjudicado.

Virgo

Si estás en busca de un empleo, los astros te dicen que te prepares muy bien para las entrevistas porque serán la pieza clave para conseguir una oportunidad. Planea una estrategia de respuestas y verás cómo funciona.

Libra

Tus seres queridos cuestionarán algunas de tus decisiones, pero es hora de que impongas límites. No tienes por qué cumplir con las expectativas de los demás, es tu vida y tu derecho a vivirla como mejor te parezca.

Escorpio

Hay una persona en la que tenías tu total interés, pero eso llegará a su fin. Poco a poco se quedará atrás y no formará parte ni siquiera de tus recuerdos. Esa relación te servirá como ejemplo para saber lo que no quieres en el futuro.

Sagitario

Tus amigos te harán una propuesta de negocio, pero antes de aceptarla analízala bien. Tener pactos con amistades no es lo más recomendable, a menos que todos sean profesionales y no mezclen su vida personal con el trabajo.

Capricornio

Es preciso que no te dejes llevar por la ambición ni las ganas de salir adelante a como dé lugar, ya que en el camino podrías pasar por encima de varias personas. Tranquilízate y espera a que llegye tu turno, mientras sigue esforzándote.

Acuario

Es muy probable que hoy te lleguen recuerdos desafortunados y no querrás ni levantarte de la cama. Trata de darte ánimos, pero tampoco te castigues por sentir. Date tu tiempo y sé paciente, te recuperarás pronto.

Piscis

Tendrás que tomar una decisión importante en relación con una sociedad o un acuerdo comercial. La advertencia es que antes de firmar analices si realmente es el momento adecuado o si hay posibilidades de que funcione.

