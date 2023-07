El horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 24 al 28 de julio

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos para la semana del 24 al 28 de julio a través de El Heraldo de México. Desde primera hora de este lunes, la pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Estos días están marcados por la lectura de las cartas del tarot, del arcángel y de la suerte. Mhoni también reveló lo que hay que hacer para tener abundancia.

Aries

Serán días difíciles por la retrogradación de algunos planetas, estarás un poco más reflexivo y pesimista. No obstante, el escenario no estará del todo mal, también tendrás más ambición profesional y te sentirás motivado por momentos.

Tauro

Si tienes en la mira abrir un nuevo negocio es indispensable que busques ayuda de algún profesional. Asesórate lo más que puedas para que todo salga conforme a lo planeado. Aunque no te guste recibir órdenes, déjate guiar.

Géminis

La recomendación de los planetas para esta jornada es que no desistas de ir al médico ante cualquier sintomatología extraña que tengas. Tu salud es lo más importante. Por otro lado, tendrás una buena racha económica.

Mhoni es la astróloga más conocida de México Instagram @mhoni1

Cáncer

Hoy cambiará la interacción que tienes con tu pareja. Es probable que no lo hayan pasado del todo bien, pero están a punto de vivir momentos especiales juntos. En tu trabajo, tus superiores te felicitarán por lo que haces.

Leo

Se te advierte que deberás tener más paciencia de la normal porque sucederán cosas que no te agradarán del todo. Si te mesuras, mostrarás la gran tenacidad que tienes y serás admirado por muchos. Muévete con astucia.

Virgo

Te nacerán deseos de hacer un viaje largo y tranquilo, con la finalidad de relajarte. Sin embargo, no se dará esta semana, así que utiliza el tiempo que tienes para planearlo con más detalle. Date ese tiempo de descanso.

Libra

Algunos familiares recurrirán a ti para pedirte apoyo en algo en lo que eres experto, también para que los consueles por algunas derrotas que vivieron. Desarrollarás una gran habilidad para conectar con la gente.

Escorpio

Los astros te dicen que será una muy buena semana para comenzar con nuevos proyectos o alianzas. Cualquier cosa que hagas en el ámbito de los negocios tendrá éxito. Aun en el medio del caos tendrás días muy tranquilos.

Sagitario

La energía planetaria actual provocará que quieras poner en orden tu hogar y que te renueves en varios aspectos de tu vida. Es una semana ideal para hacer limpieza profunda, así como desprenderte de cosas o personas que no te aportan nada positivo.

Capricornio

Pasarás increíbles momentos en materia profesional, estarás incentivado y gracias a ello sacarás a la luz tus mayores habilidades. Te propondrás nuevas metas y lo mejor es que las cumplirás todas en un corto plazo.

Mhoni Vidente sacó sus cartas y dio el horóscopo de cada signo Youtube Mhoni Vidente

Acuario

Si estás soltero, es probable que pronto te involucres sentimentalmente con alguien, pero será con una persona que ya conoces. Déjate llevar, lo más importante es que te guste y te haga feliz a ti, no a los demás.

Piscis

Sentirás una gran melancolía por la gente que ya no está a tu lado, por lo que es un excelente instante para que te reconcilies con quien creas prudente. No permitas que el orgullo te quite la oportunidad de tener relaciones estables.

LA NACION