El astrólogo Víctor Florencio, mejor conocido como Niño Prodigio, dio los horóscopos de este miércoles 20 de septiembre a través de su página web oficial. Desde primera hora, anunció qué traerán los astros para cada signo de la rueda zodiacal. Hoy, la Luna va a hacer su recorrido por Sagitario y va a tener un encuentro movido con Saturno. Así que el consejo principal para todos es mantener el optimismo bien plantado en la realidad.

Aries

Tendrás un poco de miedo de iniciar ese nuevo proyecto que tanto te entusiasmaba, pero es fundamental que lo dejes a un lado para poder avanzar. No te permitas paralizarte, tu energía debe fluir para que tengas éxito.

Tauro

A la hora de solucionar asuntos personales, no te dejes guiar por los estereotipos marcados en la sociedad. Sigue tu propio camino, fórmalo conforme a lo que sientas y sin presiones. Tampoco permitas que te juzguen.

Géminis

No eres una persona competitiva, crees que al serlo te volverás más exigente, como si eso fuera algo malo. Para que no te sientas así, trata de hacer amistades durante las competencias, no solo importa el éxito, sino también las relaciones interpersonales.

Cáncer

Para nadie es un secreto que las tareas diarias pueden ser un poco monótonas, pero lamentablemente son necesarias todos los días. Así que no te concentres en ellas, cuando las termines procura pasar tiempo con tu pareja.

Leo

Puede ser que te asustes con la idea de abrirle tu corazón a alguien, pero en cuanto veas que vale la pena el temor desaparecerá. Es vital que no dejes que ese temor te controle porque a largo plazo será un gran problema.

Virgo

Una persona te pedirá apoyo para hospedarse en tu casa por un tiempo. Estás en tu derecho de decirle que no si realmente no es lo que quieres. Si le dices que sí, que sea solo por poco tiempo para que no te desestabilices.

Libra

El cansancio suele hacerte ver las cosas más negativas de lo que realmente son y este miércoles debes darte cuenta de ello. No te sientas abrumado, solo relájate y verás cómo todo comienza a solucionarse poco a poco.

Escorpio

No te culpes por querer darte un gusto de vez en cuando, te lo mereces y has trabajado por ello. Está bien permitirte esos momentos de disfrute, siempre y cuando no sean excesivos. No te ates a la idea de que gastar es malo.

Sagitario

Los errores del pasado no te definen como persona y mucho menos deberían influir en tu futuro. Así que despreocúpate y, si alguien intenta molestarte con eso, defiéndete. Eres más fuerte de lo que piensas, créetelo.

Capricornio

Te mantendrás un poco escéptico ante las oportunidades que podrían ayudarte a crecer en varios sentidos. Sin embargo, no te sientas desmotivado debido a eso, es una reacción natural ante lo desconocido.

Acuario

Tus logros materiales no son lo que te define como persona ni tu valor en el mundo exterior. Eso se determina a partir de tus valores y de cómo ayudas a los demás, así que no dejes que te etiqueten o te tachen de algo que no eres.

Piscis

Todavía estás muy concentrado en lo que te falta por lograr, pero así no te das cuenta de lo que ya tienes. Detén un poco la marcha y mira alrededor para observar todo lo que has conseguido. Aprende a disfrutar tus logros.